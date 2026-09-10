iPhone 18 Pro y Pro Max: Precio oficial de lanzamiento y desde cuándo se puede comprar en Colombia. Efe/AFP

Apple anunció este 9 de septiembre de 2026 el lanzamiento de las versiones Pro y Pro Max del iPhone 18, según la compañía, con la cámara más avanzada en la historia de estos dispositivos y notables avances en lo relativo a autonomía de la batería y desempeño.

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Como ocurre habitualmente en septiembre, Apple sorprendió a sus usuarios y seguidores con la presentación de los nuevos modelos, también del Apple Watch y los populares auriculares AirPods. Adicionalmente, se produjo la presentación del iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía.

Características del nuevo iPhone 18 Pro y Pro Max

Apple destacó sobre el nuevo iPhone 18 Pro y Pro Max algunas de las características que lo definen como “el mejor iPhone Pro que se ha hecho”, según resalta el comunicado oficial del lanzamiento:

Cámara principal Fusion de 48 MP , la cual cuenta con apertura variable, permitiendo mayor manejo creativo y nuevos controles Pro en la aplicación Cámara que permiten personalizar la experiencia del usuario.

, la cual cuenta con apertura variable, permitiendo mayor manejo creativo y nuevos controles Pro en la aplicación Cámara que permiten personalizar la experiencia del usuario. Ambos modelos incluyen una versión rediseñada de la tradicional isla dinámica , la cual muestra hasta tres actividades al tiempo, mientras habilita el Face ID para autenticar compras y abrir aplicaciones.

, la cual muestra hasta tres actividades al tiempo, mientras habilita el Face ID para autenticar compras y abrir aplicaciones. Nuevo chip A20 Pro , con hasta 50 % más ancho de banda de memoria que su predecesor y 40 % más rápido con una notable actualización en el renderizado de gráficos, que cuenta a su vez con una cámara de vapor mejorada para el control térmico y máximo performance.

, con hasta 50 % más ancho de banda de memoria que su predecesor y con una notable actualización en el renderizado de gráficos, que cuenta a su vez con una cámara de vapor mejorada para el control térmico y máximo performance. Incremento notable en la capacidad de la batería gracias al desarrollo de Apple Silicon. Según la compañía, el iPhone 18 Pro carga al 50 % en solo 30 minutos . Por su parte, el iPhone Pro Max brinda hasta 7 horas de reproducción de video con solo 5 minutos de carga con cable.

gracias al desarrollo de Apple Silicon. Según la compañía, . Por su parte, el iPhone Pro Max brinda hasta 7 horas de reproducción de video con solo 5 minutos de carga con cable. Apple estará distribuyendo el nuevo iOS 27, que incluye nuevas capacidades potenciadas con IA en la aplicación asistente personal Siri.

¿Qué precios y versiones tendrán el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max?

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max estarán disponibles en capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB, en cuatro colores: borgoña (vino tinto), glaciar, plata y negro.

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Según la compañía, los precios oficiales de los que parte cada modelo para su configuración base de 256 GB:

iPhone 18 Pro: Desde $1.199 USD en EE. UU. ($3′729.000 pesos colombianos aprox.)

Desde $1.199 USD en EE. UU. ($3′729.000 pesos colombianos aprox.) iPhone 18 Pro Max: Desde $1.299 USD en EE. UU. ($4,040.000 pesos colombianos aprox.)

Colores del nuevo iPhone 18 Pro y Pro Max. Crédito: EFE Ampliar Colores del nuevo iPhone 18 Pro y Pro Max. Crédito: EFE Cerrar

Cabe anotar que aún no se conocen los precios oficiales en Colombia, pero partiendo del aumento habitual de alrededor de $100 dólares (cerca de $312.000 pesos actualmente) frente a la generación anterior, cuyos equipos, el iPhone 17 Pro y el Pro Max, están actualmente en $6.449.000 y $6.999.000 respectivamente.

En ese sentido, las proyecciones indican que el iPhone 18 Pro podría partir de los $7′250.000 y el 18 Pro Max desde $7′700.000 aproximadamente.

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en Colombia: ¿Desde cuándo se puede preordenar?

Colombia está en el listado de 65 países y regiones que tendrán habilitada la opción para preordenar el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max en la primera ronda de lanzamiento de los dispositivos.

La reserva de los nuevos iPhone se puede hacer desde el país a partir del sábado 12 de septiembre de 2026 desde las 7:00 AM (hora colombiana) y los pedidos estarán disponibles a partir del viernes 18 de septiembre.