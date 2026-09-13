Fiscalía reactivó órdenes de captura contra tres jefes del Clan del Golfo

La Fiscalía reactivó las órdenes de captura en contra tres jefes del grupo criminal ‘Clan del Golfo’ que durante el gobierno de Petro ejercieron como representantes de esa organización para acercamientos de paz.

Se trata de Orosman Osten Blanco, alias ‘Rodrigo Flechas’; quien quedó al mando de esa organización criminal tras la muerte de alias ‘Gonzalito’, quien supuestamente se ahogó río Esmeraldas del municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba.

Elkin Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’, es otro de los integrantes de ese grupo que vuelve a ser objetivo de la justicia. Este hombre es un antiguo paramilitar que fue de la confianza de Salvatore Mancuso.

Y el tercero en la lista de la Fiscalía es, Luis Armando Pérez Castañeda, alias ‘Bruno’ o ‘Jerónimo’, considerado como la “cabeza política” del ‘Clan del Golfo’.

La resolución firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo tiene fecha de 11 de septiembre y se expidió como consecuencia de la resolución Presidencial que dio por terminado el espacio de conversación socio-jurídico entre los representantes autorizados del Gobierno Nacional y el Grupo criminal autodenominado “Ejército Gaitanista de Colombia – EGC”, o ‘Clan del Golfo’.

En el documento aparece un listado de otros 15 delincuentes, pero el ente acusador aclara que esas personas, aunque están en la solicitud presidencial, nunca gozaron del beneficio de suspensión de la ejecución de las órdenes de captura.