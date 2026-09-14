19 familias se desplazaron al casco urbano de Segovia, Antioquia, por amenazas de grupos armados

Segovia, Antioquia

Alrededor de 19 familias, integradas por 38 personas, llegaron en las últimas horas al casco urbano de Segovia, en el nordeste de Antioquia, tras el accionar y la presencia permanente de grupos armados ilegales en la zona.

Los habitantes, provenientes de la vereda Río Bagre, huyeron hacia el parque principal del municipio debido a las intimidaciones, señalamientos y amenazas que, según las autoridades, se han presentado de manera constante en este territorio.

Según información oficial, el desplazamiento no se produjo por un enfrentamiento reciente, sino por el temor generado entre la población civil ante la presencia y el accionar de estas estructuras armadas.

La situación se agravó tras el asesinato de William de Jesús Giraldo Giraldo, comerciante y líder comunitario de Remedios, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades y que incrementó la zozobra entre los habitantes de la zona.

Desde el fin de semana, las autoridades activaron la atención humanitaria mediante un comité de justicia transicional y coordinaron acciones con la Fuerza Pública para atender a las familias desplazadas.

Solicitan apoyo de la Fuerza Pública

Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de varios hechos de violencia registrados en esta zona del departamento. Ante este panorama, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, insistió en la necesidad de fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública y focalizar acciones en las subregiones más afectadas.

“Lo que nosotros estamos pidiéndole al Ministerio de Defensa Nacional, al anterior ministro y a este, es que focalice acciones en cuatro subregiones del departamento que son muy álgidas y que son las que nos están colocando los muertos, los constantes desplazamientos y todos los temas de inseguridad: Nordeste, Norte, Oriente y Suroeste”, explicó Martínez.

El funcionario también ha planteado al Ministerio de Defensa la necesidad de revisar la distribución territorial de las unidades militares, con el propósito de fortalecer la presencia y garantizar operaciones sostenidas contra los grupos armados ilegales en las zonas más afectadas.