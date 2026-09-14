22 grupos radicales estarían asediando las universidades públicas de Medellín

Medellín

Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella abriera el debate nacional al anunciar nuevos protocolos de seguridad y presencia policial en las universidades públicas, señalando que la autonomía universitaria no puede estar por encima del orden público, las autoridades locales de Medellín sentaron su posición sobre el panorama que enfrentan las instituciones de educación superior.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó las declaraciones del mandatario nacional y denunció la presencia de 22 grupos radicales y criminales que habrían permeado los centros de educación superior públicos de la ciudad. Según el mandatario local, organizaciones como el ELN, facciones de las FARC y la Primera Línea utilizan los campus para resguardarse, coordinar actos violentos y operar comercios ilegales.

Denuncia de plazas de vicio e infiltración armada

En sus declaraciones, Gutiérrez hizo un énfasis particular en la instalación de plazas de vicio completas dentro de los campus universitarios, tanto en Medellín como a nivel nacional. El alcalde denunció que las estructuras criminales instrumentalizan la figura del fuero universitario para consolidar redes de microtráfico e intimar a la comunidad académica, aprovechándose de que la fuerza pública no puede ingresar libremente a realizar controles.

Asimismo, como ejemplo de la infiltración armada, Gutiérrez recordó la captura de alias ‘Cuervo’, presunto integrante del ELN ajeno a la comunidad estudiantil. El individuo fue detenido tras disparar a la fuerza pública desde el interior de la Universidad de Antioquia, hallándose posteriormente en su vivienda manuales de explosivos y propaganda de la organización armada, pero posteriormente, habría sido dejado en libertad.

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Límite a la autonomía y llamado a las autoridades

En concordancia con el planteamiento del presidente De la Espriella, el mandatario local enfatizó que la autonomía universitaria debe garantizarse en los aspectos administrativos y académicos, pero sostuvo que no puede convertirse en un escudo de impunidad criminal, ni permitir que las instituciones funcionen como zonas de despeje para el narcotráfico y el terrorismo.

Gutiérrez sostuvo además que las directivas universitarias no han tenido la capacidad de controlar la injerencia delictiva y que la inmensa mayoría de los estudiantes y docentes se encuentran intimidados por la criminalidad. Finalmente, la administración municipal reiteró la urgencia de articular acciones con el Gobierno Nacional para aplicar los nuevos protocolos, desmantelar los expendios de droga y garantizar un entorno educativo libre de violencia e intimidación.