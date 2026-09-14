Gracias a las lluvias y al ahorro, se suspende temporalmente el racionamiento de agua en Medellín

Medellín

l alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la suspensión temporal del racionamiento de agua en las zonas afectadas tras una reunión de balance con EPM. Aunque las recientes lluvias y el compromiso ciudadano permitieron recuperar los niveles de los embalses, el mandatario advirtió que no se puede bajar la guardia y que es clave ahorrar para los próximos meses.

Entre el 8 y el 13 de septiembre, las zonas abastecidas por el embalse Piedras Blancas (como Popular, Manrique y Buenos Aires) lograron un 74 % de cumplimiento en la meta de ahorro. Ante estos resultados y el pronóstico de lluvias favorables hasta el 20 de septiembre, la suspensión de los cortes nocturnos programados se mantendrá bajo una evaluación semanal estricta.

Balance de consumo por sectores y controles al derroche

Un panorama distinto se registró en el sur y occidente del Valle de Aburrá. En las zonas alimentadas por La Fe solo se alcanzó un 18 % de la meta de ahorro, mientras que en las redes del sistema Riogrande la cifra cayó al 9 % de cumplimiento. El alcalde enfatizó que si el consumo se dispara de manera desmedida, se evaluará el regreso inmediato a las restricciones.

A la par con los llamados de concientización, la Alcaldía reforzó los controles e inspecciones a lavaderos de vehículos formales e informales. A la fecha se han identificado más de 70 establecimientos, aplicando suspensiones de actividad económica, cortes de conexiones no autorizadas e incautaciones por uso indebido del espacio público.

Más información Autoridades alertan por riesgo de dengue ante el aumento de las temperaturas en Antioquia

Sanciones por uso ilegal y canales de denuncia

Dentro de los operativos contra la defraudación de fluidos, las autoridades capturaron a cinco personas en el sector de Santo Domingo por utilizar conexiones ilegales para el consumo de agua. Durante el procedimiento se incautaron hidrolavadoras e insumos industriales, y se anunció que esta semana continuarán las visitas técnicas en sectores como Laureles, El Poblado, Manrique y La Candelaria.

Las autoridades recordaron que los efectos del fenómeno de El Niño se extenderán, por lo cual reportar el uso inadecuado del recurso es fundamental. La ciudadanía puede interponer denuncias por derroche a la línea 300 627 1585 o al 123, y reportar fugas en la red de acueducto directamente a EPM al (604) 44 44 115.