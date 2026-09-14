4.867 historias para mantener vivo el legado: Fundación Haceb premió el talento colombiano

Medellín, Antioquia

Una abuela, una tradición familiar, un paisaje, una fotografía o una historia que pasa de una generación, fue la idea que inspiró la octava edición del Concurso Palabras e Imágenes, de la Fundación Haceb, que este año alcanzó una cifra récord de 4.867 obras recibidas. La premiación se realizó el 11 de septiembre, durante la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.

La convocatoria reunió a participantes de diferentes edades y regiones del país en las categorías de microrrelato, ilustración y fotografía, con una invitación a reflexionar sobre aquello que recibimos de nuestras generaciones.

En esta edición, los participantes encontraron distintas maneras de interpretar el concepto de “El legado”. Los microrrelatos hablaron de la memoria, las relaciones familiares y las tradiciones. La iniciativa busca, según la organización, crear espacios en los que la creatividad sirva para contar historias, preservar memorias y generar conversaciones entre generaciones. Las obras llegaron desde lugares como Medellín, Bogotá, Envigado, Bello y Rionegro.

Historias que se convirtieron en ganadoras

En la categoría infantil de microrrelato, el primer lugar fue para Fátima Giraldo Herrera, de Copacabana, Antioquia, por Las manos de mi abuela. En juvenil, el reconocimiento fue para Liany María Agreda Caicedo, de Pasto, con Se dividirá en tres. En adultos, el ganador fue Cristian Camilo Oliveros Valencia, de Medellín, con Rutinas.

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Por otro lado, en ilustración, los primeros lugares fueron para Luciana Torres Alcalde, de Bogotá, con Hospital natural, en infantil; Violeta Rocha Agudelo, de Bogotá, con Herencia natural, en juvenil. En fotografía, el premio juvenil fue para Isabel Sofía Sánchez Angulo, de Bello, Antioquia, por Dice mi abuela. En adultos, el primer lugar lo obtuvo Wilber Lareus Garcés, de Bogotá, con La hermandad.

Después de ocho ediciones, Palabras e Imágenes se ha convertido en un espacio para que diferentes generaciones encuentren en el arte y la literatura una manera de contar lo que son, de dónde vienen y qué quieren transmitir.