Medellín recibe el XXXI Encuentro Internacional Matancero y de Músicas del Caribe

Medellín, Antioquia

Medellín se prepara para vivir el XXXI Encuentro Internacional Matancero y de Músicas del Caribe, organizado por la Corporación Cultural Club Sonora Matancera, un espacio dedicado a reconocer y profundizar en las razones que han convertido a la Sonora Matancera en un referente y patrimonio cultural de América Latina.

El encuentro tendrá además un significado especial: la celebración de los 50 años de fundación de la Corporación Cultural Club Sonora Matancera, creada el 18 de septiembre de 1976, inicialmente bajo el nombre de Club Social y Cultural Sonora Matancera.

Durante las jornadas, Medellín recibirá a expositores e invitados procedentes de República Dominicana, Puerto Rico y México, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias alrededor de la música y la cultura del Caribe.

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El evento está abierto al público y tendrá entrada libre en las jornadas programadas del miércoles 16 al viernes 19 de septiembre, en el Auditorio Alfonso Restrepo Moreno de Comfama, ubicado en la Plazuela San Ignacio.

Los invitados internacionales ya comenzaron a llegar a Medellín y estarán disponibles para atender inquietudes y conversar sobre estas jornadas, concebidas como un espacio para que los habitantes de la ciudad conozcan, disfruten y profundicen en la riqueza de la cultura musical caribeña.

La organización invita a los amantes de la música, la historia y la cultura popular latinoamericana a participar en este encuentro, que busca mantener viva la memoria de una agrupación fundamental para entender buena parte de la identidad musical del Caribe y de Colombia.