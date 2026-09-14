Capturan a los responsables del homicidio a pareja de adultos mayores en La Unión, Antioquia

Capturan a responsables de doble homicidio a adultos mayores en La Unión. Foto: Gobernación de Antioquia.

La Unión, Antioquia

Once días después del asesinato de una pareja de adultos mayores en zona rural de La Unión, Oriente antioqueño, las autoridades capturaron a dos hombres que serían responsables de este doble homicidio y de otros siete crímenes.

Los detenidos fueron identificados como Juan Vásquez Giraldo, alias ‘Sangre’, y Juan Carlos González García, alias ‘Chumorrys’, quienes, según información oficial, serían integrantes de la estructura criminal El Mesa. Las capturas se produjeron como resultado de una investigación adelantada por un grupo especial de Policía Judicial.

El doble homicidio ocurrió la noche del 2 de septiembre, en una vereda de La Unión. Las víctimas, un hombre y una mujer de la tercera edad, fueron encontradas amarradas y con múltiples heridas ocasionadas con arma blanca. De acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen estaría relacionado con el robo del dinero de la pensión que el hombre había retirado recientemente.

El caso generó un consejo de seguridad en el municipio y llevó a las autoridades a solicitar la conformación de un equipo especial para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

Otros detalles

Según explicó Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, los dos capturados estarían vinculados con ocho homicidios en total.

“Siete de esos homicidios fueron cometidos en La Unión por este par de sicarios y uno en el municipio de El Carmen. Esto es una muestra de que cuando la Fuerza Pública y los organismos de investigación quieren, pueden. Concentran todas sus capacidades, todo su trabajo y rápidamente se pueden solucionar”, señaló el funcionario.

Las autoridades continúan con el proceso judicial contra los dos capturados y avanzan en la recopilación de elementos que permitan establecer su responsabilidad en los ocho homicidios investigados.