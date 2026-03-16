Dos muertos en accidentes de tránsito en Armenia, una de las víctimas una persona en silla de ruedas

Choque entre motocicleta y persona en silla de ruedas en Armenia, Foto: Cortesía ciudadanos

Armenia

Dos muertos dejan accidentes de tránsito el fin de semana en las vías del Quindío, en uno de los casos una persona que se movilizaba en una silla de ruedas fue atropellado por un motociclista

Una persona que se movilizaba en silla de ruedas murió luego de ser atropellada por una motocicleta.

Sobre las 4:25 de la tarde del domingo 15 de marzo se recibe el reporte de un hecho de tránsito en el sector de la carrera 23 con calle Cuarta, donde se presenta un choque entre un motociclista y una persona con limitaciones físicas que se movilizaba en una silla de ruedas.

Más información El exceso de velocidad es la principal causa de siniestralidad: Agencia Nacional de Seguridad Vial

El secretario de tránsito Daniel Jaime Castaño confirmó que “las dos personas fueron trasladadas a centro asistencial, pero desafortunadamente la persona que se movilizaba en la silla de ruedas pierde la vida en el hospital. Toda esta información se está recopilando para ser entregada a la fiscalía general de nada de la Nación para continuar con la investigación de este hecho.

La persona que se movilizaba en la silla de ruedas fue identificada como Johan Sebastián Guiza Salazar.

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Reiteramos el respeto por las normas, las señales de tránsito, la invitación a todos los conductores a manejar siempre con mucha precaución, respetando a los demás actores vía para que entre todos podamos evitar este tipo de situaciones que enlutan a la ciudad cuando hay personas fallecidas en este tipo de siniestros viales, recalcó el funcionario.

Un motociclista muerto por siniestro vial el fin de semana.

El accidente se registró en la madrugada del sábado 14 de marzo en la vía que comunica a Armenia con el corregimiento de Pueblo Tapao.

En el hecho se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo particular, desafortunadamente el conductor de la moto murió debido a la gravedad de las lesiones por el impacto, la víctima fue identificada como Reinel Betancurt Echeverri, de 54 años de edad.

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La victima de este accidente de tránsito Reinel Betancourt Echeverri, era trabajador de Comfenalco

Quindío. Funcionario adscrito al área de Mantenimiento de la Caja. Egresado del Colegio Marco Fidel Suárez, de Pueblo Tapao.

Estaba vinculado a Comfenalco Quindío desde hacía más de 10 años. En varias oportunidades fue medallista en los juegos deportivos del sistema de compensación del país.