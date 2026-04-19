Siete mariachis heridos dejó accidente de tránsito en zona rural de Armenia

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Armenia

Pasadas las 10 de la noche del sábado 18 de abril se registró un accidente de Tránsito en la vía que de Armenia conduce a la vereda Hojas Anchas dejando como saldo siete personas lesionadas.

El teniente Juan Diego Herrera del cuerpo oficial de bomberos de la ciudad como primer respondiente dio a conocer que un vehículo que transportaba a los mariachis sufrió volcamiento lateral.

Informó que establecieron la respuesta inmediata que permitió que los heridos fueron trasladados a centros asistenciales para la revisión médica correspondiente.

“A las 22:45 horas de la noche del 18 de abril 2026 se presentó un siniestro vial en la vereda Hojas Anchas, en el cual un vehículo que transportaba aproximadamente siete músicos sufrió un volcamiento lateral en el cual resultaron afectadas siete personas", indicó.

Asimismo, resaltó que la emergencia fue apoyada por unidades del cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad, Policía Nacional y el Instituto Departamental de Tránsito del departamento IDTQ.

“Ante la respuesta inmediata las personas fueron trasladadas al centro hospitalario en donde allí fueron valoradas. La emergencia fue apoyada por unidades de cuerpo de bomberos de Armenia con el apoyo igualmente de la Policía Nacional y el instituto departamental de tránsito Quindío", señaló.

Envío un llamado a la precaución y prudencia en las vías con el fin de mitigar este tipo de hechos recordando que siempre están dispuestos para atender las diferentes contingencias.