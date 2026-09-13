Paz Total fracasó, no le sirvió a nadie: gobernador Arana por crecimiento de delincuencia en Bolívar

Desde Mompox, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, pasó por los micrófonos de Los Protagonistas, con Gustavo Gómez, para hablar de su administración y los retos que tiene el departamento en materia de orden público y social.

Señaló que Bolívar, al ser un territorio muy extenso, es un punto geográfico clave en el país, pero también lo es para los criminales: “Tengo frontera con Atlántico, Sucre, el sur del Cesar, Antioquia y Santander”. Precisamente, en la parte sur del departamento es donde hay un corredor de narcotráfico que conecta con el Catatumbo, según expresó.

Recordó que en la administración de Gustavo Petro se avanzó “poco” en seguridad para el departamento. “Los grupos en el sur de Bolívar se han duplicado y los ataques contra la población y la infraestructura pública, consecuencia de una Paz Total que fracasó y no le sirvió a nadie”.

Lea aquí: De la Espriella dio una semana a MinDefensa y MinJusticia para someter a ‘Pinocho’, jefe de las ACSN

Denunció que en ese enclave (sur de Bolívar) los grupos ilegales trabajan, además de narcotráfico, con minería ilegal y consiguen su financiamiento de esa manera.

“Ahora tienen un ingreso adicional que en el que financiar sus estructuras y es menos informal que la coca”, dijo.

“Petro oía, pero no escuchaba”

El mandatario regional aseguró que, aunque el expresidente Petro mantenía reuniones con ellos, no los escuchaba.

Vea aquí: “Colombia tiene pruebas”: Claudia López tras calificar a Abelardo de la Espriella como “mafiosongo”

“Petro nos oía, pero no nos escuchaba. Empezábamos a conversar con él y seguí hablando de cambio climático, no nos daba respuesta a lo que hablábamos”, indicó.

Y es que aseguró que el presidente de Colombia no tiene que saber sobre todos los temas, porque para eso tiene expertos que lo rodean: “él tiene que saber mandar”.

Trabajo con Gobierno De la Espriella

El gobernador resaltó la reunión que mantuvo con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y su idea de hacer un país descentralizado.

Puede ver: Disidencias de alias ‘Walter Mendoza’ piden diálogo al presidente Abelardo de la Espriella

“Por fin y de una vez por todas, las regiones necesitan tomar el protagonismo para generar transformaciones. Nosotros somos los que escuchamos a la gente”, sostuvo.

¿Qué lo llevó a la política?

Con solo 26 años fue congresista y dijo que desde su juventud creció escuchando a la gente en Magangué, el pueblo donde creció y el de sus amores.

“Eso me dio unas ganas de transformar las cosas, de ponerle amor a algo que venía cuadriculado en el departamento. Llevo 9 años en la lucha”, contó.

¿Hay rivalidad con el alcalde de Cartagena?

Reveló que él y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, son personas distintas y ven las cosas de manera diferente, pero resaltó que ambos entendieron que tenían que trabajar juntos para sacar a la región adelante.

Le puede interesar: “Un muro de contención frente Abelardo de la Espriella”: Pizarro sobre alianza Petro - Claudia López

“Siempre existía la rivalidad política entre alcalde y gobernador, pero aquí lo que ha pasado es que yo llamo a Dumek y le digo lo que quiero hacer y me dice ‘magnífico’”, mencionó.

Incluso, revivió una frase que le dijo el alcalde Turbay: “lo que hagas en Cartagena lo verá Colombia y el mundo”.

Turismo en Bolívar y Mompox

Arana destacó a Mompox como uno de los lugares ‘mágicos’ que tiene Colombia, pero que muchas personas no conocen. Por eso, invitó a los turistas a visitar ese pueblo al lado del río Magdalena, ya que es la “verdadera entrada” al sur de Bolívar.

“Hacemos todo para que el mundo conozca esta zona turística, que tiene una historia que contar, que cuenta con riqueza gastronómica y buenos hoteles”, mencionó.

Asimismo, hizo un llamado para que empresarios nacionales e internacionales inviertan en el departamento al ser uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe.

No obstante, también se refirió al turismo ilegal con menores de edad en la región.

“Son competencias de los alcaldes, pero en la Gobernación tenemos campañas para prevenir el abuso en menores de edad, el maltrato y poder identificar las zonas en donde posiblemente hay trata de personas”.

Vea la entrevista completa con Yamil Arana aquí: