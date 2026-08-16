“Hay que respetar al que piensa distinto en Colombia”: Honorio Henríquez pide bajar la polarización

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, estuvo en ‘Los Protagonistas’ de Caracol Radio, e hizo un llamado a bajar los niveles de polarización política en Colombia y a recuperar el diálogo entre quienes piensan diferente. Durante la entrevista con Gustavo Gómez, el senador insistió en que las diferencias ideológicas no pueden convertirse en motivo de confrontación ni, mucho menos, de violencia.

“Hay que respetar al que piensa distinto”, afirmó Honorio al referirse a la situación política del país y a los hechos de violencia que han marcado el debate nacional.

El dirigente puso como ejemplo el caso de Miguel Uribe y sostuvo que Colombia no puede continuar por el camino de la exacerbación de los ánimos.

“Por eso esos niveles de polarización, de exacerbación de los ánimos. Hay que bajarlo”, manifestó.

Su planteamiento atravesó buena parte de la conversación: para Honorio, el Congreso, el Gobierno y la oposición tienen que concentrarse menos en las peleas políticas y más en encontrar respuestas para los ciudadanos.

Honorio pide diálogo y acuerdos entre Gobierno y Congreso

Uno de los principales mensajes del presidente del Senado estuvo dirigido al Gobierno. Honorio aseguró que su invitación al presidente ha sido utilizar al Congreso como escenario para sacar adelante las iniciativas que beneficien a los colombianos.

En ese sentido, defendió la construcción de consensos por encima de las confrontaciones entre las diferentes bancadas.

“Nosotros perdemos a veces mucho tiempo en discusiones, en peleas, cuando ese tiempo lo debemos invertir en soluciones”, sostuvo.

Para el senador, mientras los dirigentes políticos discuten, los ciudadanos enfrentan problemas concretos relacionados con la salud, la seguridad, el costo de los servicios públicos y la extorsión.

“Usted y yo estamos dialogando, pero allá afuera hay personas que la están pasando mal”, afirmó.

Honorio puso como ejemplo a las familias que no consiguen medicamentos, a los comerciantes que deben destinar parte de sus ingresos al pago de extorsiones y a los hogares que deben decidir entre comprar alimentos o pagar las facturas de energía.

Por eso insistió en que el Congreso debe sentarse “en medio de las diferencias, construir consensos y buscar soluciones para los colombianos”.

“La gente quiere que le resuelvan los problemas”

El presidente del Senado también cuestionó que el debate político se concentre excesivamente en las etiquetas ideológicas.

“Yo ese tema no creo mucho. Yo creo valores, principios y unos temas generales que son los que te tienen que conducir”, explicó.

Para Honorio, la ciudadanía espera resultados concretos independientemente de la posición política de quien gobierne.

“Si usted está en el servicio de la política, busque soluciones para los colombianos, izquierda, derecha, busque soluciones para los colombianos”, señaló.

Y resumió su planteamiento con una de las frases centrales de la entrevista:

“La gente quiere que le resuelvan los problemas”.

Según el senador, a los ciudadanos no les interesa solamente quién ganó una elección o qué tan bueno fue un discurso, sino qué soluciones reciben frente a sus necesidades.

Honorio pide a Petro una oposición sin “incendiar” a Colombia

Al hablar del papel que tendrá Gustavo Petro como expresidente, Honorio aseguró que es legítimo que haga oposición al nuevo Gobierno, pero pidió que esa oposición se desarrolle con respeto.

“Mi invitación y lo que yo espero es que no incendien a Colombia”, afirmó.

El presidente del Henrírquez sostuvo que el país no necesita un nuevo estallido social y que las manifestaciones deben respetar a los demás ciudadanos, los bienes y la propiedad.

“Colombia no necesita un estallido social. Colombia lo que necesita es soluciones colectivas en medio de las diferencias”, aseguró.

Para Honorio, el expresidente Petro tiene derecho a salir a las calles cuando no esté de acuerdo con las decisiones del Gobierno, pero debe hacerlo dentro de un escenario democrático y respetuoso.

También pidió pasar “al de la propuesta, al del diálogo, al del respeto por el adversario”.

Miguel Uribe y el llamado a rechazar la violencia política

La violencia política fue otro de los puntos sobre los que hizo énfasis Honorio.

Al referirse a la polarización, recordó el caso de Miguel Uribe y sostuvo que las diferencias políticas no pueden desembocar en hechos violentos.

“Mire lo que vivimos, hombre, por pensar políticamente distinto, mire lo que le pasó a Miguel Uribe. Eso no puede seguir pasando en la nación colombiana”, manifestó.

Para el senador, el país debe reducir la confrontación y recuperar la capacidad de debatir sin convertir al adversario político en un enemigo.

De ahí su llamado: “Hay que respetar al que piensa distinto”.

Seguridad: “Todo el peso de la ley” contra los delincuentes

La seguridad también ocupó un lugar importante en la conversación. Honorio cuestionó la situación de extorsión que viven diferentes regiones del país y reclamó una respuesta contundente del Estado.

“Todo el peso de la ley con los delincuentes, todo, todo el peso”, afirmó.

El senador sostuvo que la extorsión afecta tanto a comerciantes como a trabajadores y familias que deben entregar parte de sus ingresos a grupos criminales.

“No hay derecho que los colombianos salgan, trabajen y tengan que pagarle a aquel que no lo hace por unos recursos que no se ha sudado ni un minuto”, dijo.

En su opinión, la Fuerza Pública y las instituciones encargadas de administrar justicia deben actuar con firmeza frente a las organizaciones criminales.

La crisis de la salud y su propuesta para entregar medicamentos en casa

Honorio también habló de uno de los problemas que, según él, más afecta directamente a los ciudadanos: el acceso a la salud.

El presidente del Congreso defendió el sistema, aunque reconoció que tiene falencias y que necesita ajustes.

“Yo fui uno de los que se opuso a la reforma en la salud del gobierno anterior y me opuse con argumentos”, explicó.

Su principal preocupación está relacionada con el acceso efectivo a citas, tratamientos y medicamentos.

Según relató, un paciente puede pasar por varias etapas para conseguir una cita y, después de recibir el diagnóstico y la fórmula médica, encontrarse con que el medicamento no está disponible.

Ante esta situación, aseguró que ya radicó un proyecto de ley para que los medicamentos puedan llegar directamente a los hogares.

“Yo me comprometí en campaña, voy a radicar un proyecto de ley. Les dije en su momento donde los medicamentos lleguen a la puerta de la casa de los colombianos”, afirmó.

El proyecto, explicó, tendría especial impacto en adultos mayores y pacientes con enfermedades que requieren tratamientos permanentes.

Honorio cuestiona la corrupción y promete ser “implacable”

Como presidente del Senado, Honorio aseguró que tendrá una posición estricta frente al manejo de los recursos públicos.

“Toda la que yo pueda”, respondió cuando fue consultado sobre la lupa que pondrá a la corrupción dentro del Congreso.

El senador sostuvo que quienes administran recursos públicos tienen una responsabilidad especialmente alta.

“Cuando uno maneja, administra los recursos públicos, tiene que hacerlo de una manera implacable, más riguroso que cuando el recurso es suyo”, señaló.

También recordó su experiencia en cargos administrativos del Estado y aseguró que nunca ha tenido problemas relacionados con el manejo de recursos públicos.

Su relación con Álvaro Uribe: “Lo considero un amigo”

Durante la entrevista, Honorio también habló de su relación con el expresidente Álvaro Uribe, con quien aseguró haber conversado el mismo día.

Según contó, suelen hablar de la situación del país, la salud, la seguridad y el desempeño del Gobierno.

Honorio expresó una profunda admiración por el exmandatario y destacó que continúa trabajando en Colombia pese a que, según su opinión, podría vivir en cualquier otro lugar.

“Álvaro Uribe es un hombre que ama este país”, aseguró.

El presidente del Congreso dijo además que le profesa “una gran admiración, un profundo respeto” y que considera a Uribe un amigo.

El Centro Democrático y su relación con el Gobierno

Honorio defendió la decisión del Centro Democrático de declararse partido de Gobierno y recordó que se trata de la colectividad mayoritaria en el Congreso.

Según explicó, la bancada cuenta con 47 congresistas y está dispuesta a respaldar las iniciativas que considere beneficiosas para Colombia.

“Todas las iniciativas, todos los proyectos que reúnen el beneficio de los colombianos las vamos a apoyar”, aseguró.

No obstante, aclaró que la bancada mantiene sus principios y que sus decisiones se toman de manera interna.

Su elección como presidente del Congreso y el voto de sectores diferentes

Otro de los temas centrales de la entrevista fue su elección como presidente del Congreso, que contó con votos de sectores políticos diferentes al suyo.

Honorio explicó que este tipo de votaciones no necesariamente significa un cambio ideológico de quienes apoyan a un candidato.

Según su interpretación, se trata principalmente de un voto de confianza en la persona que tendrá la responsabilidad de dirigir las sesiones y garantizar los derechos de las diferentes bancadas.

“Yo digo que en medio de las diferencias, primero es el ser humano y el tema ideológico ahí no quiere decir que mis principios cambiaron”, afirmó.

También dejó claro que mantiene sus convicciones políticas y que no piensa abandonar los principios que ha defendido durante su trayectoria.

“Siempre hay una primera vez”: así vivió su elección

Honorio recordó que antes de la votación recibió la recomendación de retirarse porque, según le dijeron, nunca se había derrotado a un presidente en una elección de esa naturaleza.

Su respuesta fue: “Siempre hay una primera vez”.

Finalmente, obtuvo la votación que necesitaba.

El senador atribuyó el resultado a su trayectoria en el Congreso, a la confianza que diferentes sectores tenían en él y a su convicción personal.

Incluso relató que la noche anterior había hecho un cálculo de votos junto con su hijo Miguel y que llegaron a 56. Al día siguiente, esa fue exactamente la votación que obtuvo.

“Yo digo que son cosas de Dios”, contó.

Por último, presidente del Senado volvió una y otra vez sobre el mismo mensaje: Colombia necesita reducir la confrontación política y concentrarse en los problemas que afectan a los ciudadanos.

Para Honorio, las diferencias ideológicas seguirán existiendo y hacen parte de la democracia, pero no deben impedir que el Congreso y el Gobierno encuentren acuerdos.

Su posición se resume en una frase que pronunció al hablar de la violencia política: “Menos violencia, más soluciones”.

Y en otra que, para el presidente del Congreso, debería orientar la actividad política del país: “La gente quiere que le resuelvan los problemas”.

En medio de un escenario político marcado por la polarización, Honorio apuesta por el diálogo entre sectores, el respeto por el adversario y la búsqueda de acuerdos que permitan responder a problemas como la salud, la inseguridad, la extorsión, el costo de vida y la corrupción.

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