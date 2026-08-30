Petro sabe que para recuperar el poder necesita tener Bogotá: Daniel Briceño en Los Protagonistas

En diálogo con Gustavo Gómez para Los Protagonistas, el representante a la Cámara Daniel Briceño habló acerca de su relación con el Centro Democrático, su vida personal, la izquierda desde la oposición y de una posible Alcaldía de Gustavo Petro.

¿Contradictores desde su propio espectro político?

Con respecto a los diferentes contradictores que tiene el representante desde su paso por el Concejo de Bogotá, aseguró que no considera que tenga enemigos; “son solo contradictores”.

“Obviamente, la forma como yo hago política genera contradicción, pues es una conversación completa de un lado y el otro, pero algo que he venido experimentando en los últimos meses es que tengo más contradicciones adentro que afuera y eso llama la atención”, aseguró.

Asimismo, afirmó que él se ha apartado de temas de su partido (Centro Democrático) puesto que ha habido choque de posiciones con las que ha pedido que se respete su independencia.

¿Centro Democrático sigue siendo un partido de derecha?

El pasado viernes, 31 de julio, en un encuentro convocado por el expresidente Álvaro Uribe en Antioquia, la excandidata presidencial Paloma Valencia aseguró que el partido Centro Democrático “no es un partido de derecha”.

Frase que desató críticas de varios de los dirigentes más visibles del partido y revivió el debate sobre la identidad ideológica de la agrupación.

Ante esto, Briceño mencionó que el partido sí es de derecha y esa es la razón por la que está en dicha agrupación política.

“Yo soy de derecha, a mi no me da pena decirlo”, puntuailizó.

¿Cómo es la relación de Daniel Briceño con Álvaro Uribe?

Por otra parte, el congresista se refirió a la relación que tiene con el expresidente Álvaro Uribe, con quien rescató que siempre ha sido muy respetuoso; sin embargo, aclaró que tiene algunas contradicciones con él.

“Tenemos muchas posiciones encontradas, por ejemplo, el tema de Bogotá. Yo siempre le he explicado y me dice: “Bueno, Daniel, vote como quiera o tenga la posición que quiera”, dijo.

“La izquierda me dice que soy un traidor de clase”

Durante la conversación con Gustavo Gómez, Daniel Briceño habló sobre la izquierda y cómo no es compatible con lo que representa esa ideología política.

“El petrismo me dice a mí que yo soy un traidor de clase; así me dicen todo el tiempo y es porque ellos creen que por uno ser de origen humilde, pues uno se debe mantener humilde, y es que lastimosamente lo que busca la izquierda no es que la gente salga de la pobreza”, aseguró.

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