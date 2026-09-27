La Corte debe tumbar la Ley Mordaza, cada vez hay menos encuestas y más plutocracia: César Caballero

El gerente de Cifras y Conceptos, César Caballero, habló en Los Protagonistas de Caracol Radio sobre el panorama de las encuestas políticas en Colombia y se refirió a la relación de estas mediciones con los gobiernos y la opinión pública.

El gerente de Cifras y Conceptos aseguró que las restricciones han aumentado los costos de los estudios y reducido la cantidad de información disponible para la opinión pública.

César Caballero pide tumbar la “ley mordaza”

Para Caballero, Colombia sí necesitaba una nueva regulación para las encuestas de intención de voto, pero consideró que la norma vigente terminó generando efectos negativos.

“La regulación se hizo con rabia, con espíritu de venganza y salió mal”, afirmó el gerente de Cifras y Conceptos al referirse a la legislación que establece nuevas reglas para la realización y publicación de encuestas políticas.

Según explicó, la norma establece responsabilidades que, en su concepto, resultan excesivas para quienes realizan estos estudios.

“Según la ley, yo, por ser encuestador, soy responsable del cumplimiento de todas las leyes de la estadística”, sostuvo Caballero, quien agregó que se trata de un tipo penal que, según su apreciación, “no existe en ninguna parte del mundo”.

El gerente de Cifras y Conceptos afirmó que las restricciones no solamente afectan a las firmas encuestadoras, sino también al acceso de los ciudadanos a información sobre la opinión pública.

“Lo que han hecho es ponerle una mordaza no a mí como encuestador, porque yo sigo hablando, sino a la opinión pública”, aseguró.

La controversia alrededor de esta regulación ha coincidido con una reducción de las encuestas políticas públicas durante el inicio del actual periodo presidencial. Diversos medios han reportado que varias firmas han aplazado o evaluado sus mediciones debido a los costos y exigencias de la normativa.

“Hoy tenemos menos encuestas”

Uno de los principales cuestionamientos de Caballero está relacionado con la cantidad de estudios disponibles para los ciudadanos.

“Hoy tenemos menos encuestas”, afirmó durante la entrevista.

Para el gerente de Cifras y Conceptos, esto también genera una diferencia en el acceso a la información, pues quienes cuentan con recursos económicos pueden contratar mediciones privadas y conocer datos que no necesariamente llegan al debate público.

“Nos acercó a una plutocracia, porque los que tienen buena información hoy son los que tienen plata, que tienen para pagar encuestas privadas y ver los datos”, señaló.

Caballero planteó que la salida debería ser una nueva legislación que permita mejorar la regulación sin restringir el acceso público a las mediciones.

“Yo creo que hay que tumbar esa ley, que espero que lo haga la Corte Constitucional, y hacer una nueva ley en el Congreso”, afirmó.

Según dijo, esa nueva regulación podría ser mejor que la anterior, que databa de 1994, y también superar los problemas que, a su juicio, tiene la actual normativa.

Los costos de hacer encuestas también aumentaron

Caballero explicó que uno de los efectos de la regulación ha sido el aumento de los costos, particularmente de aquellos que calificó como indirectos.

Como ejemplo, contó que por una encuesta polimétrica publicada en noviembre del año pasado ha tenido que responder 17 demandas o actuaciones de expertos y que el proceso continúa.

También cuestionó que se mantengan actuaciones relacionadas con disposiciones que ya fueron retiradas del ordenamiento jurídico.

“La Corte Constitucional tumbó un artículo que se llamaba la veda y ellos me están tratando de condenar por la veda”, sostuvo.

Caballero aseguró que ha enviado comunicaciones para señalar que esa disposición ya no está vigente, pero afirmó que el procedimiento continúa.

La Corte Constitucional ya había declarado inconstitucional la denominada veda de encuestas, mientras que el debate sobre el alcance de la regulación continúa alrededor de otras disposiciones de la ley.

Caballero defendió el papel de las encuestas en la democracia

Más allá de la controversia por la regulación, el gerente de Cifras y Conceptos defendió el papel de las encuestas en una democracia.

“Yo creo que finalmente las encuestas son buenas para la democracia”, afirmó.

Según explicó, estos estudios funcionan como un mecanismo para conocer lo que piensa la ciudadanía sobre los asuntos que hacen parte de la conversación cotidiana.

Caballero citó al encuestador mexicano Roy Campos para explicar su visión: las encuestas son “la voz del ciudadano común que llega al oído de los poderosos”.

También recordó que las encuestas no se limitan a la política. Dijo que su empresa trabaja principalmente en asuntos relacionados con organizaciones no gubernamentales, empresas y gremios, mientras que las mediciones políticas representan una parte menor de su actividad.

“Yo respondo por las encuestas que hago”

Durante la conversación, Caballero también habló de la desconfianza que suelen generar las encuestas entre algunos sectores políticos.

Reconoció que los encuestadores reciben críticas cuando una medición no favorece a determinados candidatos, pero aseguró que su posición es mantener los resultados.

Recordó que, en una ocasión, un político le pidió modificar un dato y que decidió negarse, incluso a costa de perder al cliente.

“Yo prefiero perder esos clientes”, afirmó.

Caballero también señaló que existe una particular relación entre los políticos y las encuestas: cuando un candidato aparece bien posicionado, atribuye el resultado a sus propios méritos, mientras que quienes aparecen peor ubicados suelen cuestionar al encuestador.

“Cuando van bien, dicen que uno es una maravilla. Y cuando no les va bien en la misma encuesta, a los tres meses dicen que uno es el peor HP del mundo”, relató.

El episodio que lo llevó a renunciar al DANE

Uno de los momentos más personales de la entrevista fue el recuerdo de su paso por el sector público y su salida del DANE.

Caballero contó que, cuando tenía alrededor de 32 o 33 años y dirigía la entidad, recibió una orden relacionada con una encuesta sobre victimización de los hogares colombianos.

Según su relato, desde la Presidencia le pidieron cancelar una rueda de prensa o modificar los datos.

“Tomé la decisión de escribir mi carta de renuncia y manifesté que había recibido una orden moralmente imposible de cumplir”, contó.

Aseguró que desde 2004 no volvió a ocupar una función pública.

También relató que posteriormente enfrentó una situación de seguridad relacionada con una investigación sobre secuestro. Dijo que recibió alertas por un posible intento de secuestro y destacó el acompañamiento que recibió de las autoridades.

Su relación con los políticos y los periodistas

Caballero aseguró que, como encuestador, prefiere lidiar con periodistas antes que con políticos.

Según explicó, con los periodistas existe la posibilidad de conversar y discutir públicamente los resultados, mientras que las reacciones de algunos políticos pueden estar directamente relacionadas con los resultados que arroja una medición.

Durante la entrevista también habló sobre su pasado y sobre su relación con figuras políticas que conoció durante su trayectoria profesional.

Sobre Álvaro Uribe, expresidente con quien tuvo una relación profesional durante su etapa en el sector público, Caballero afirmó que considera que su gobierno tuvo aspectos positivos, regulares y negativos.

Entre los aspectos que valoró mencionó que se pusiera la seguridad en el centro de la discusión política. Sin embargo, cuestionó la reelección presidencial y la calificó como uno de los principales errores de Uribe.

De un inquilinato en Fontibón a dirigir una firma encuestadora

Caballero también contó parte de su historia personal.

Dijo que nació en un inquilinato en Fontibón y que durante su infancia y juventud vivió en sectores como Kennedy, Bavaria y el Bosque Popular.

Su padre, según relató, trabajó entre otros oficios como volteador en Corabastos y la familia vivió durante varios años en arriendo, hasta que construyó una vivienda por autoconstrucción.

Caballero recordó además que estudió en colegios públicos y habló de la trayectoria educativa de su madre, quien comenzó su formación académica después de que él terminó el colegio.

Uno de los momentos que describió como más felices de su vida fue cuando recibió a su hijo Joaquín en brazos. El otro, dijo, fue acompañar a su madre cuando, a los 62 años, se graduó como psicóloga.

“Los colombianos somos optimistas y luchadores, pero desorganizados”

Al hablar de sus años midiendo la opinión de los colombianos, Caballero hizo una caracterización de la sociedad del país.

Dijo que considera que los colombianos son optimistas, luchadores y personas de fe, aunque también los describió como desorganizados.

Sobre la violencia, sostuvo que no considera que exista una “naturaleza colombiana” violenta, aunque afirmó que al país todavía no se le ha olvidado serlo.

También planteó que la mayoría de los colombianos no son violentos, pero que las conductas negativas suelen tener mayor visibilidad.

“Los buenos no hacemos ruido y somos muy malos para mercadeo. Los malos son buenísimos para mercadear y hacen ruido”, afirmó.

Caballero contó además que trabaja en un libro para Planeta, titulado ben el que analiza 20 características de los colombianos.

Entre esas características mencionó una que resumió como “solidarios pero desorganizados”: considera que existe solidaridad en la sociedad, pero falta mayor organización para sostenerla en el largo plazo.

Las encuestas y el comienzo del gobierno de Abelardo de la Espriella

Al final de la entrevista, Caballero se refirió al panorama de las encuestas durante el comienzo del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Afirmó que todavía no había una encuesta nacional pública sobre la favorabilidad del presidente y que Cifras y Conceptos había realizado mediciones parciales en algunos departamentos.

Caballero comparó el escenario con los primeros momentos de otros gobiernos y mencionó cifras de favorabilidad que, según dijo, tenían Iván Duque, Gustavo Petro y Juan Manuel Santos en momentos similares de sus respectivos mandatos.

Sobre las mediciones parciales que ha conocido, afirmó que la favorabilidad del actual presidente no parecería estar sumando apoyos adicionales de manera significativa frente a quienes votaron por él.

Caballero también mencionó un dato atribuido a Carlos Suárez de 52 %, aunque aclaró que no se trataba de una encuesta publicada y que correspondía a una medición a la que hacía referencia durante la conversación.

La ausencia de una línea base pública sobre la favorabilidad del actual mandatario también ha sido señalada en análisis recientes sobre el panorama de encuestas en Colombia.

Caballero cuestionó la estrategia de comunicación del Gobierno

Finalmente, el gerente de Cifras y Conceptos consideró que existen decisiones del Gobierno que no estarían ayudando a su posicionamiento ante la opinión pública.

Entre ellas mencionó la falta de participación de los ministros en el debate público.

“Un error deliberado, de estrategia, es que los ministros no hablen”, sostuvo.

Según Caballero, cuando los ministros no participan en la conversación pública, otros actores terminan ocupando ese espacio.

“Cuando los ministros no hablan son los demás los que empiezan a llenar la agenda pública”, afirmó.

También señaló que, hasta el momento de la entrevista, el presidente Abelardo de la Espriella no había concedido una entrevista a ningún medio y que llevaba más de un mes en el cargo.

Para Caballero, esa ausencia genera un vacío de comunicación que puede afectar la manera en que la ciudadanía conoce y evalúa la gestión del Gobierno.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: