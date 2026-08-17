La advertencia de Everardo Murillo tras las tragedias: “Hay que aprender a gerenciar el dolor”

Everardo Murillo, exgerente de la reconstrucción del Eje Cafetero tras el terremoto de 1999, estuvo en Los Protagonistas de Caracol Radio, donde habló sobre las lecciones que ha dejado su experiencia atendiendo terremotos, inundaciones y otras emergencias en Colombia y el exterior.

Durante la entrevista con Gustavo Gómez, Murillo planteó una reflexión que considera fundamental para el país: una tragedia no se atiende únicamente con viviendas, alimentos, infraestructura y recursos. También es necesario acompañar a las personas en el proceso de duelo y recuperación emocional.

Su concepto para explicar esta tarea es contundente: “gerenciar el dolor”.

“Si usted no está preparado, mejor no se meta”

Al hablar sobre cómo se debe actuar frente a una emergencia, Murillo explicó en Los Protagonistas de Caracol Radio que quienes llegan a ayudar necesitan estar preparados mentalmente para enfrentarse al dolor de las comunidades.

“Si usted no está preparado con su propio chaleco para meterse en una emergencia, mejor no se meta”, afirmó.

El experto aclaró que ese “chaleco” no se refiere únicamente a la indumentaria de quienes trabajan en atención humanitaria. Se trata de contar con la preparación mental necesaria para entrar en una zona de crisis y mantener la capacidad de ayudar.

Según Murillo, quien no está preparado puede terminar atrapado emocionalmente por la tragedia y perder la capacidad de responder.

Colombia necesita fortalecer la “ingeniería social”

Uno de los principales llamados de Murillo durante la entrevista fue a fortalecer lo que denomina “ingeniería social”.

El experto reconoció los avances que ha tenido el mundo en materia de construcción e infraestructura, pero aseguró que ese desarrollo no ha avanzado al mismo ritmo que la capacidad de acompañar socialmente a quienes sufren una emergencia.

“Ese mundo de desarrollo de infraestructura para construcción, de hacerlo rápido, eficiente, bonito y demás, no ha sido acompasado con lo que yo llamo la ingeniería social”, explicó.

Para Murillo, Colombia necesita desarrollar más capacidades, recursos y procesos para acompañar a las comunidades después de una tragedia.

“Lo que más necesita la gente es estar al lado de ellos”

El experto insistió en que una de las principales necesidades de las personas después de una emergencia no siempre es visible.

Además de recibir alimentos, atención médica o una vivienda, los damnificados necesitan recuperar poco a poco la confianza y enfrentar el duelo por aquello que perdieron.

“Lo que más necesita la gente es estar al lado de ellos, que les genere esperanza, acompañarlos en su dolor”, señaló.

Murillo recordó que una persona puede sufrir profundamente por la pérdida de objetos que, desde afuera, podrían parecer simples pertenencias, pero que tienen un enorme valor emocional.

“Las cosas significan algo”, sostuvo.

Damnificados y afectados: la diferencia que Colombia debe entender

Durante la entrevista en Caracol Radio, Murillo también explicó una distinción que considera clave para responder a las emergencias: no todos los afectados son damnificados, pero ambos grupos necesitan acompañamiento.

El damnificado es quien pierde directamente su vivienda, sus bienes o su actividad económica.

Los afectados, en cambio, pueden vivir en zonas donde las estructuras permanecieron en pie, pero quedaron sin servicios públicos, sin comercio o sin las condiciones habituales para desarrollar su vida.

“Perdieron el circuito económico normal de su vida”, explicó.

Para Murillo, esta población no puede quedar por fuera de la atención durante los primeros días de una emergencia.

La caracterización es clave para distribuir las ayudas

El experto también destacó la importancia de realizar rápidamente una caracterización de las familias afectadas.

Este proceso permite conocer qué perdió cada hogar, cuántas personas lo integran y cuáles fueron las consecuencias de la emergencia en materia de vivienda, salud, educación o actividad económica.

Murillo comparó esta tarea con un triaje, como el que se realiza en un hospital para establecer prioridades.

Con esa información, explicó, las diferentes entidades pueden determinar qué necesita cada familia y orientar los recursos públicos hacia quienes requieren mayor atención.

“Solidaridad empieza con sol”

Murillo también tuvo palabras para la reacción de los ciudadanos que, ante una tragedia, salen a ayudar de manera espontánea.

Recordó a las personas que se acercan a las zonas afectadas para mover escombros, buscar sobrevivientes o llevar alimentos, incluso sin conocer a quienes necesitan ayuda.

Para describir esa reacción utilizó una frase: “solidaridad empieza con sol”.

A su juicio, esa solidaridad demuestra la resiliencia de la sociedad, pero debe estar acompañada por una respuesta institucional capaz de organizar los esfuerzos.

En ese momento, explicó, la presencia del Gobierno también cumple una función fundamental: construir esperanza.

“Ahí nace parte de la solución. Es que empiezan a construir la esperanza de que eso se va a solucionar”, afirmó.

Una historia que lo marcó: Cosito y una niña de 15 años

Durante la conversación en Los Protagonistas de Caracol Radio, Murillo también relató una experiencia que vivió en Venezuela y que reforzó su visión sobre el dolor invisible de las tragedias.

Allí conoció a una niña de 15 años que había sobrevivido a un terremoto junto con su familia y su perro, Cosito.

La adolescente se acercó después de una charla de Murillo y le habló del dolor que estaba viviendo. También le mostró cómo había empezado a expresar lo ocurrido a través de la poesía.

Para el experto, aquella historia mostró que la reconstrucción también pasa por encontrar mecanismos para procesar el trauma y recuperar la capacidad de seguir adelante.

Murillo recordó su experiencia en Bojayá

La trayectoria de Murillo incluye además tres años de trabajo en Bojayá, después de la tragedia ocurrida en 2002.

Durante la entrevista recordó su llegada a Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, y las imágenes que encontró en la iglesia donde ocurrió la tragedia.

Contó que algunas de esas escenas permanecen en su memoria y que decidió no revelarlas por respeto a las familias.

Su experiencia en Bojayá, al igual que la que tuvo en el Eje Cafetero y Venezuela, reforzó una idea que atraviesa toda su reflexión: reconstruir una comunidad no significa únicamente levantar nuevamente sus edificios.

“Gerenciar el dolor”, el gran desafío

Después de décadas de experiencia, Murillo considera que Colombia debe prepararse mejor para responder a las tragedias desde dos dimensiones: la infraestructura y la atención social.

Reconstruir viviendas, vías y hospitales es indispensable, pero también lo es acompañar a las personas que perdieron familiares, bienes, fuentes de ingresos, recuerdos o la sensación de seguridad.

Por eso, su llamado durante Los Protagonistas de Caracol Radio fue a mirar la emergencia desde una perspectiva más amplia.

Para Everardo Murillo, aprender a “gerenciar el dolor” significa entender que detrás de cada tragedia hay personas que necesitan mucho más que una ayuda material: necesitan acompañamiento, respuestas y, sobre todo, recuperar la esperanza.

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