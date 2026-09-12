Selección Colombia Sub-20 clasificó a octavos del Mundial femenino sin jugar: Posibles rivales

Las jugadoras de la Selección Colombia durante sus primeros partidos en el Mundial Femenino Sub-20. (Photo by Mateusz Slodkowski - FIFA/FIFA via Getty Images) / Mateusz Slodkowski - FIFA

En la previa de su duelo de este domingo ante Corea del Norte, sin duda el más complicado de la fase de grupos del Mundial para la Selección Colombia femenina Sub-20, el combinado nacional recibió la mejor noticia posible.

Sin disputar su último compromiso, Colombia se aseguró un tiquete a los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría que se celebra en Polonia. Asegurándose un tiquete entre los 16 mejores equipos del certamen.

¿Por qué clasificó anticipadamente Colombia?

Teniendo en cuenta que el formato del Mundial Femenino Sub-20 entrega 16 cupos a la próxima fase a las 24 selecciones participantes en la fase inicial, la Selección Colombia ya cumplió con los criterios para hacerse con una plaza.

En el peor de los casos, dependiendo los resultados que puedan presentarse este domingo, las dirigidas por Carlos Paniagua terminarán terceras en el Grupo E. En el certamen clasifican los cuatro mejores terceros de la fase de grupos a octavos de final.

Actualmente la Selección es segunda de su zona con 4 puntos. Por ahora, los terceros de los grupos ya definidos son México con un punto, Inglaterra con 4 puntos (+3), Ecuador con 3 puntos (+1) y Estados Unidos con 4 puntos (+8).

Posibles rivales en octavos de final

Dependiendo la posición final en la que clasifique la Selección Colombia, se definirá su rival en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia. Por ahora se perfilan rivales complejos en casa zona.

Si la Selección es primera del Grupo E se estará midiendo a la selección de Japón; si ocupa la segunda plaza, su rival saldría de España y China; mientras que si finaliza tercera, su rival sería Italia o Polonia.