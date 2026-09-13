Este es el viaje más largo en avión desde Colombia: Dura más de 10 horas y recorre casi 10.000 KM. Foto: Getty Images / Oscar Wong

El sueño de muchos colombianos es poder viajar por varias partes del mundo, bien sea por vacaciones, para conocer diferentes culturas y costumbres de otras sociedades, o por negocios.

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Hay algunos lugares cercanos al país que tienen gran oferta cultural, gastronómica o que ofrecen deportes extremos, biodiversidad o planes en la noche. Estos lugares pueden ser cerca a Colombia como México, Venezuela, Perú, Argentina o demás países latinos.

Sin embargo, hay quienes también tienen como objetivo conocer lugares más lejanos y recorrer el mundo, es por esto que, el Aeropuerto El Dorado, principal terminal aérea del país, tiene la capacidad de operar vuelos directos a diversos continentes, permitiendo a los colombianos explorar culturas y paisajes distintos.

¿Cuál es el vuelo más largo en avión desde Colombia?

El vuelo más largo que opera directamente desde Colombia es el que conecta el Aeropuerto El Dorado en Bogotá con Fráncfort, Alemania, en Europa, cubriendo una distancia de aproximadamente 9,097 kilómetros.

Este trayecto, es operado principalmente por la aerolínea Lufthansa, tiene una duración aproximada entre 10 horas y 45 minutos o puede variar a 10 horas y 50 minutos.

Este vuelo tiene un plus y es que no tiene escalas, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan llegar de forma rápida a uno de los principales centros económicos y culturales de Europa. La experiencia incluye servicios cómodos a bordo, desde opciones de entretenimiento hasta comidas diseñadas para vuelos largos.

Estando ya en el Aeropuerto de Fráncfort, Alemania, en Europa puede realizar conexiones hacia Asia y Oceanía, hasta rutas estratégicas hacia el Medio Oriente, los colombianos cuentan con múltiples opciones para explorar lugares lejanos.

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Precios:

Los tiquetes de ida y vuelta desde Bogotá (BOG) hacia Fráncfort (FRA) varían según la temporada del año en la que desee viajar, se pueden conseguir a partir de los $2.570.238 COP, también puede variar si elige una aerolínea diferente con mayor cantidad de escalas.

Temporadas recomendadas:

El mes más barato: Noviembre suele registrar las tarifas promedio más bajas del año.

Noviembre suele registrar las tarifas promedio más bajas del año. El mes más costoso: Diciembre eleva los precios considerablemente debido a las festividades de fin de año.

Diciembre eleva los precios considerablemente debido a las festividades de fin de año. Días de viaje: Viajar un lunes suele ser más económico que salir un domingo.

¿Cuál es el recorrido en avión más largo del mundo?

El recorrido en avión comercial sin escalas más largo del mundo es el que opera Singapore Airlines desde Singapur con destino Nueva York (aeropuerto JFK), con una distancia aproximada de 15.332 a 16.700 kilómetros y una duración de unas 18 a 19 horas.

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