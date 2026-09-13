Jhon Alex Castaño celebró sus 20 años con una gran fiesta en el Movistar Arena

Jhon Alex Castaño llegó por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar dos décadas de trayectoria musical. El concierto, realizado el 12 de septiembre, reunió a miles de seguidores en una noche que estuvo marcada por la música popular y el ambiente de una gran fonda.

La celebración comenzó antes de la presentación principal, con diferentes artistas que prepararon al público para una noche que se extendió por varias horas. Entre los invitados estuvieron Pipe Bueno, Alzate, Ciro Quiñonez, Joaquín Guiller y Jhonny Rivera, quienes compartieron escenario con el homenajeado.

Uno de los momentos especiales ocurrió cuando Castaño recordó sus primeros años en la música y sus raíces en la trova. El artista contó parte de esa historia, cuando buscaba ganarse la vida cantando y trovando en los buses de Pereira.

La noche también tuvo espacio para los recuerdos. Castaño hizo un homenaje al artista Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, y posteriormente compartió el escenario con su madre, Nancy Puertas, en un momento especialmente emotivo.

El cierre de la celebración tuvo un elemento que le dio nombre a la fiesta: Jhon Alex Castaño fue coronado como el “Rey del Chupe”. El cantante recibió la corona mientras permanecía sentado en un trono que apareció sobre el escenario.

Después de más de tres horas de música, invitados y celebraciones, el concierto terminó cerca de las 2:00 de la madrugada con “Amanecí contento”. Para Castaño, fue una noche que quedará entre las más importantes de sus 20 años de carrera.