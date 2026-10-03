BTS en Colombia: cierres viales, desvíos y rutas de Transmilenio para el evento en Bogotá

BTS en Colombia: Estos son los cierres viales, desvíos y rutas de Transmilenio para el evento en Bogotá. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for iHeartRadio) / Denise Truscello

Una de las bandas musicales surcoreanas más importantes en la música en el mundo está en Colombia y hoy será su segunda fecha de concierto en Bogotá.

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Es por esta razón que hay varios cierres viales y desvíos autorizados en la capital en los alrededores del Estadio El Campín, le contamos cuáles son para que agende con tiempo sus recorridos.

Los cierres viales se implementarán de manera gradual desde el martes 29 de septiembre y se mantendrán hasta las 6:00 a. m. del domingo 4 de octubre. Las medidas contemplan restricciones en vías cercanas al estadio, desvíos para los vehículos y accesos controlados para garantizar la movilidad de los residentes del sector.

Cierres viales autorizados:

Desde el 29 de septiembre hasta el 4 de octubre, a las 6:00 a. m.:

Calle 57A: cierre total entre la avenida NQS y acceso parqueadero norte. Desde este acceso hasta la diagonal 61C habrá cierre controlado, incluidos los senderos peatonales de ambos costados.

cierre total entre la avenida NQS y acceso parqueadero norte. Desde este acceso hasta la diagonal 61C habrá cierre controlado, incluidos los senderos peatonales de ambos costados. Calle 53B bis: cierre de la calzada norte entre la carrera 28 y la avenida NQS, incluido el sendero peatonal norte.

Desde las 10:00 p. m. del 1 de octubre hasta las 6:00 a. m. del 4 de octubre:

Transversal 28: cierre total de ambas calzadas entre la carrera 28 y la avenida calle 57, incluido el sendero peatonal del costado occidental. Los dos carriles de la calzada oriental estarán habilitados para el acceso y la salida controlada, exclusivamente para los residentes de ese costado.

cierre total de ambas calzadas entre la carrera 28 y la avenida calle 57, incluido el sendero peatonal del costado occidental. Los dos carriles de la calzada oriental estarán habilitados para el acceso y la salida controlada, exclusivamente para los residentes de ese costado. Carrera 28: cierre total entre la calle 53B bis y la calle 53, incluido el sendero peatonal occidental. El sendero peatonal del costado oriental no tendrá afectaciones.

cierre total entre la calle 53B bis y la calle 53, incluido el sendero peatonal occidental. El sendero peatonal del costado oriental no tendrá afectaciones. Calle 53B bis: cierre total de ambas calzadas entre la carrera 28 y la avenida NQS, incluidos los senderos peatonales norte y sur.

cierre total de ambas calzadas entre la carrera 28 y la avenida NQS, incluidos los senderos peatonales norte y sur. Calle 53B: cierre de la ciclorruta y del sendero peatonal del costado norte, entre la avenida NQS y la carrera 28. Los peatones y ciclistas serán orientados por personal de logística hacia el sendero peatonal del costado sur.

cierre de la ciclorruta y del sendero peatonal del costado norte, entre la avenida NQS y la carrera 28. Los peatones y ciclistas serán orientados por personal de logística hacia el sendero peatonal del costado sur. Diagonal 61B: cierre del carril occidental de la calzada occidental entre la avenida carrera 24 y la transversal 28. Los usuarios afectados serán orientados hacia el sendero peatonal oriental.

cierre del carril occidental de la calzada occidental entre la avenida carrera 24 y la transversal 28. Los usuarios afectados serán orientados hacia el sendero peatonal oriental. Avenida NQS: cierre parcial del sendero peatonal oriental entre la calle 53B bis y la calle 57A. El cerramiento se instalará al costado oriental de la ciclorruta, sin afectarla. También se dispondrán mallas y barreras plásticas para evitar el ascenso y descenso de pasajeros sobre la avenida NQS.

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Cierres hasta el domingo 4 de octubre se implementarán cierres adicionales en el área de influencia del estadio:

Cierre de la diagonal 61C entre avenida NQS y avenida carrera 24, se deberán realizar acciones coordinados con el recinto Movistar Arena para el acceso a los asistentes a las actividades a ser desarrolladas en este escenario durante el periodo de cierre autorizado, el ingreso deberá efectuarse por la carrera 28 con diagonal 61D.

se deberán realizar acciones coordinados con el recinto Movistar Arena para el acceso a los asistentes a las actividades a ser desarrolladas en este escenario durante el periodo de cierre autorizado, el ingreso deberá efectuarse por la carrera 28 con diagonal 61D. Cierre de la carrera 28 entre diagonal 61D y diagonal 61C, se deberá implementar acceso controlado garantizando el acceso a los residentes.

se deberá implementar acceso controlado garantizando el acceso a los residentes. Cierre de la carrera 27A bis, carrera 27, carrera 26a y carrera 26 entre diagonal 61D y diagonal 61C , se deberá implementar acceso controlado garantizando el acceso a los residentes.

, se deberá implementar acceso controlado garantizando el acceso a los residentes. Cierre de la diagonal 61C bis entre carrera 26 y avenida carrera 24, se deberá implementar acceso controlado garantizando el acceso a los residentes.

se deberá implementar acceso controlado garantizando el acceso a los residentes. Cierre de la diagonal 61B entre avenida carrera 24 y transversal 28, se deberá implementar acceso controlado garantizando el acceso a los residentes del costado oriental.

se deberá implementar acceso controlado garantizando el acceso a los residentes del costado oriental. Cierre de la avenida calle 57 entre transversal 28 y transversal 27, se deberá implementar acceso controlado garantizando el acceso a los residentes.

se deberá implementar acceso controlado garantizando el acceso a los residentes. Cierre de la diagonal 53C entre transversal 28 y transversal 27, se deberá implementar acceso controlado garantizando el acceso a los residentes.

se deberá implementar acceso controlado garantizando el acceso a los residentes. Cierre de la transversal 27A entre calle 53B y diagonal 53C, se deberá implementar acceso controlado garantizando el acceso a los residentes.

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Desvíos hasta las 6:00 a. m. del domingo 4 de octubre:

Los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la avenida carrera 24 deberán tomar avenida calle 63 al occidente – avenida NQS al sur.

deberán tomar avenida calle 63 al occidente – avenida NQS al sur. Quienes van sentido norte – sur por la avenida carrera 24 desean tomar la avenida calle 53 al occidente deberán tomar transversal 25 al sur – diagonal 53C al oriente - carrera 24 al sur – avenida calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.

desean tomar la avenida calle 53 al occidente deberán tomar transversal 25 al sur – diagonal 53C al oriente - carrera 24 al sur – avenida calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual. Las personas que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle53B bis y avenida carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la avenida NQS – calle 63F – avenida carrera 24 al norte por donde se empalman con su recorrido habitual.

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Rutas de Transmilenio:

TransMilenio dispuso de rutas especiales desde las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena, con servicios hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. La operación comenzará a las 10:00 p. m. y dependerá de la demanda tras el final del concierto.

Zonas amarillas seguras:

Los asistentes a los eventos podrán tomar el servicio de taxis y/o vehículos especiales sobre la zona amarilla que se habilitará de manera provisional durante la etapa de evacuación desde las 10:00 p.m. hasta las 03:00 a.m los días 03 y 04 de octubre de 2026, las cuales contarán con señal SR-34 en la diagonal 61B entre calle 57 y transversal 25.

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