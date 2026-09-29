El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Desamor puede afectar el corazón? Cardiólogo explicó qué tan real es el Síndrome de Corazón Roto

El Dr. Giovanni Andrés De La Cruz, jefe de Medicina Cardiovascular de la Clínica La Colina, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca del Día del Corazón y cómo las emociones fuertes pueden afectar el funcionamiento normal de ese importante órgano.

¿Puede un desamor interferir en el funcionamiento del corazón?

De la Cruz explicó que, efectivamente, una emoción como esa, al ser intensa y repentina puede afectar el funcionamiento del corazón.

“Esto se ha descrito desde hace muchos años, desde 1990, en donde se demostró a través de síntomas, especialmente en mujeres peri y posmenopáusicas, que podían romperles el corazón. Deja de ser una metáfora a ser real”, dijo.

¿Cómo diferenciar el dolor por un sentimiento de un infarto?

Explicó que los síntomas de los infartos y el dolor por sentimientos fuertes son similares, pues los pacientes llegan al médico con dolor de pecho, ahogo, palpitaciones, desmayos, entre otros.

En esos casos, se realizan exámenes como el electrocardiograma, ecocardiograma, resonancia magnética y cateterismo para concluir con precisión qué es.

“Primero debemos descartar que no sea un síndrome coronario agudo y el diagnóstico es de descarte”, dijo.

¿Qué es el Síndrome del Corazón Roto y cómo se trata?

Afirmó que es un síntoma transitorio que requiere reposo y medicamentos especiales para liberar el estrés que desencadenó el Síndrome de Corazón Roto.

Aclaró que este síndrome no se produce solo por una situación amorosa, sino que se puede desencadenar por la pérdida de un ser querido, una situación financiera estresante, entre otros.

“Lo primero que debemos hacer es ayuda psicológica que nos permita salir de la situación de estrés súbito. Tenemos medicamentos que nos ayudan con la contractibilidad del corazón y esto suele ser transitorio”, manifestó.

El experto sostuvo que tras el tratamiento y reposo adecuado, el cuerpo vuelve a la normalidad, por lo que la mortalidad por este síndrome suele ser baja.

Escuche la entrevista completa aquí: