Firman alianza por la legalidad de medicamentos en Colombia ¿Qué cambia para los pacientes?

Firma de la Alianza por la Legalidad de los Medicamentos en Colombia. Foto de fondo: Getty Images

El Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) ha intervenido 18.000 publicaciones relacionadas con medicamentos fraudulentos, muchos de ellos ofrecidos a través de internet. Así mismo, en 2024, el instituto reportó más de 100 operativos contra la ilegalidad y el contrabando, con 563.512 productos incautados o decomisados en distintas categorías. Dentro de ese balance se reportaron 488.806 unidades de medicamentos de síntesis química y biológicos.

Lo anterior, evidencia que la circulación de medicamentos ilegales representa un desafío para la salud pública, así como en la confianza del sistema sanitario y la seguridad de los pacientes.

Atendiendo a esta problemática, las principales organizaciones del sector farmacéutico colombiano, Asocoldro, Afidro, Asinfar y Ascif, anunciaron la creación de la Alianza por la Legalidad de los Medicamentos en Colombia, una iniciativa que busca articular esfuerzos para enfrentar las diferentes formas de ilegalidad que afectan la cadena farmacéutica y además fortalecer la seguridad de los pacientes.

Bajo el mensaje, “cuando un medicamento sale de su ruta, el riesgo lo asume el paciente”, la alianza plantea una conversación nacional sobre este fenómeno que afecta la integridad del sistema y la protección de quienes requieren tratamientos seguros.

Durante la presentación de la iniciativa, la directora ejecutiva de ASOCOLDRO, Lucía Monsalve, aseguró que la alianza busca garantizar que los ciudadanos “accedan únicamente a medicamentos cuya identidad, calidad, procedencia y trazabilidad puedan verificarse”.

Los productos que más se comercializan de manera ilegal por medios digitales

El registro oficial de acciones contra la ilegalidad en comercio electrónico muestra una concentración especialmente alta en suplementos dietarios, con 14.962 registros. Le siguen otros productos vigilados, con 936 y los medicamentos homeopáticos, con 700.

En menores proporciones se encuentran los medicamentos fitoterapéuticos (2,9 %), potencializadores sexuales (2,8 %), suplementos alimenticios especiales (2,4 %), medicamentos de síntesis química (0,7 %) y medicamentos biológicos (0,3 %)

Acciones contra la ilegalidad de medicamentos con corte a Diciembre de 2024. Invima. Ampliar Acciones contra la ilegalidad de medicamentos con corte a Diciembre de 2024. Invima. Cerrar

Cabe mencionar que los impulsores de la alianza precisaron que estas cifras corresponden a publicaciones o contenidos intervenidos en entornos digitales y no representan una medición del porcentaje de medicamentos falsificados que circulan en el mercado colombiano.

No obstante, la evidencia disponible muestra que el riesgo se concentra principalmente en dos entornos: las operaciones físicas contra la ilegalidad y el contrabando, y el comercio electrónico. En 2024 se realizaron más de 100 operativos nacionales para controlar el almacenamiento, distribución, transporte y comercialización, mientras que en canales digitales se reportaron 18.269 acciones sobre URL o publicaciones. A esto se suman alertas sanitarias relacionadas con productos fraudulentos, que requieren verificar el producto, lote, registro y procedencia.

¿Qué cambia para los pacientes con el acuerdo?

El gran proósito de este acuerdo es articular capacidades para prevenir y enfrentar la ilegalidad de medicamentos en Colombia, mediante educación, generación de conocimiento, promoción de la trazabilidad, fortalecimiento de la cultura de la legalidad y formulación de propuestas de política pública.

La iniciativa busca fortalecer la conversación entre industria, droguerías, autoridades y actores relacionados con la cadena farmacéutica, con un propósito común:

Proteger al paciente.

Promover medicamentos seguros y legales.

Fortalecer la trazabilidad.

Contribuir a un sistema más transparente e íntegro.

La alianza entre el sector farmacéutico reconoce que combatir la ilegalidad requiere coordinación entre diferentes actores y mayor conciencia sobre la importancia de adquirir medicamentos únicamente a través de canales confiables.

“Uno de los principales focos de trabajo será la denominada desviación de canal, una práctica mediante la cual un medicamento legítimo termina circulando por vías distintas a las autorizadas para su distribución”, aseguró la directora de Asocoldro.

En ese sentido, los gremios advierten que aunque el producto puede ser auténtico, la pérdida de trazabilidad puede comprometer las condiciones de conservación y aumentar los riesgos para quienes lo consumen.

“Esperamos poder entregar, entre los cuatro aliados, herramientas para que nuestras autoridades puedan transformar las penas, la normativa, la política pública y llevar educación para que la comunidad tenga las herramientas para conocer cuándo estan tomando algo que no procede de la legalidad y los efectos que tienen para su salud”, señaló Monsalve.