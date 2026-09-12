¿Puede cerrar un balcón o modificarlo? Esto reglamenta la Ley 675 de Propiedad Horizontal

La Propiedad Horizontal es la figura jurídica que regula la organización y convivencia en conjuntos cerrados o edificios, sean residenciales o no. A pesar de que en estas edificaciones hay bienes privados, como apartamentos, oficinas o locales comerciales, también los hay comunes, que son las áreas de uso compartido: pasillos, ascensores, escaleras, fechadas, zonas verdes, balcones, entre otros.

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Y es que a pesar de que el balcón puede hacer parte de un bien privado, al estar ubicado en la facha clasifica en el bien común. No obstante, el mantenimiento de esta parte del inmueble aún corresponde al dueño, no a la copropiedad.

¿Qué dice la Ley 675 de Propiedad Horizontal?

El artículo 75 de la Ley señala que cualquier tipo de cambio o reforma que se quiera hacer en fachadas (donde entran los balcones), debe ser aprobado por la junta de copropietarios.

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De esta manera, quedan prohibidos cambios de color, cerrar el espacio de un balcón o simplemente modificar la estructura de este, a menos que así sea decidido por la mayoría.

¿Qué reformas sí permite la Propiedad Horizontal?

Todas las reformas al interior del bien privado son permitidas sin previo aviso o autorización, menos las que perjudiquen o pongan en riesgo la estructura misma del edificio.

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¿Cuáles son las reformas que ponen en riesgo un edificio?

Modificación o perforación en los muros de carga o columnas.

Sobrecargar las placas del entrepiso : un claro ejemplo de esto puede ser el instalar una bañera (jacuzzi) en un inmueble que no lo permita.

: un claro ejemplo de esto puede ser el instalar una bañera (jacuzzi) en un inmueble que no lo permita. Que en el primer piso se realicen excavaciones: la construcción de algún tipo de sótano puede poner en peligro los cimientos del edificio.

la construcción de algún tipo de sótano puede poner en peligro los cimientos del edificio. Seguir construyendo en el último piso: hacer otro nivel puede hacer que el se exceda el peso que resiste el edificio.

hacer otro nivel puede hacer que el se exceda el peso que resiste el edificio. Modificar fachadas: el modificar balcones o agrandar ventanas puede alterar la seguridad de la fachada.

¿Qué hacer para realizar modificaciones en un edificio?

El residente o dueño del inmueble que desea hacer cambios en las fachadas del edificio debe aprobarlo por la mayoría en la asamblea de propietarios. En ella es necesario que estén la mitad más uno del coeficiente total de la copropiedad.

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