Soldado fue hallado sin vida en instalaciones del Batallón de Policía Militar en Barranquilla

El Comando de la Segunda Brigada del Ejército Nacional confirmó el hallazgo sin vida del soldado Frank Luis Rudas García, quien se encontraba prestando su servicio militar en el Batallón de Policía Militar N.° 2, en Barranquilla.

De acuerdo con la institución, el hecho ocurrió este viernes 11 de septiembre y las circunstancias son materia de investigación. “De manera inmediata se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso a las autoridades judiciales para llevar a cabo la inspección del lugar y los actos urgentes”, informó el Ejército.

Buscan esclarecer lo ocurrido

La institución señaló que serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos.

“El Comando de la Segunda Brigada reitera su disposición y compromiso de colaborar de manera transparente y oportuna con los organismos de investigación encargados del caso para el esclarecimiento de lo sucedido”, indicó el Ejército.

Finalmente, la institución expresó sus condolencias a los familiares, allegados y compañeros del soldado y señaló que “un equipo multidisciplinario se encuentra brindando el acompañamiento institucional y psicosocial necesario en este difícil momento”.