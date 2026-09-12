Ronald Velasco Tatekawa asume como nuevo director de Comfamiliar Atlántico

Tras la inspección realizada este viernes por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, y la superintendente de Subsidio Familiar, Edna Tafur, en las instalaciones de Comfamiliar Atlántico, fueron adoptadas las primeras medidas para avanzar en un proceso de reorganización institucional.

La primera decisión fue la designación de Ronald Blake Velasco Tatekawa como nuevo director administrativo, en reemplazo de María Teresa Carvajal. El cambio se produce en medio de la revisión de presuntas irregularidades relacionadas con el proceso de intervención de la Caja.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, durante la inspección fueron identificados hallazgos relacionados con cambios en la estructura y creación de cargos durante los últimos días de la anterior administración, contratos de larga duración que excederían el horizonte inicial de la intervención, posibles incompatibilidades, eventuales vínculos contractuales y modificaciones con impactos millonarios.

Un director formado dentro de la entidad

Velasco Tatekawa es administrador de empresas y especialista en Finanzas de la Universidad del Norte. Cuenta con 18 años de trayectoria dentro de Comfamiliar Atlántico, entidad a la que ingresó en 2008 como practicante en el área de Organización y Métodos.

Posteriormente ocupó diferentes cargos y desde 2013 estuvo al frente del Departamento de Presupuesto. Desde 2020 también lideró el Departamento de Crédito y Cobranzas.

Tres compromisos para su gestión

El nuevo director aseguró que su administración estará enfocada en promover el talento interno, fortalecer la cultura de servicio y dirigir con transparencia.

Su llegada también ocurre mientras el Gobierno avanza en la revisión de la intervención de Comfamiliar Atlántico. La ministra Natalia López Fuentes anunció que las presuntas irregularidades identificadas serán puestas en conocimiento de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.

Comfamiliar se prepara para sus 70 años

La Caja cuenta con presencia en nueve municipios del Atlántico, más de 40 infraestructuras activas y en 2025 benefició a 601.109 personas en el departamento.

Velasco Tatekawa asumirá la dirección con el reto de fortalecer la entidad y conducirla hacia sus 70 años de servicio a las familias del Atlántico, que se cumplirán en 2027.