Planes para celebrar Amor y Amistad en Cartagena

El sábado 19 de septiembre se celebrará en Colombia el Día del Amor y la Amistad, una fecha que invita a salir de la rutina y disfrutar de tiempo de calidad con la pareja, los amigos o las personas más cercanas.

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Por su ambiente caribeño, sus paisajes y la posibilidad de disfrutar tanto de planes frente al mar como de experiencias gastronómicas, Cartagena se consolida como uno de los destinos ideales para celebrar esta fecha.

Entre cenas, espacios al aire libre y alternativas de bienestar, la ciudad ofrece diferentes opciones para quienes buscan convertir la celebración en una experiencia especial.

Una de las propuestas para este fin de semana estará en Hilton Cartagena, donde se preparó una experiencia gastronómica frente al mar para quienes quieran celebrar en pareja.

La cita será el sábado 19 de septiembre, a las 7:00 de la noche, en el Kiosko La Marina, un espacio al aire libre con vista al mar. La experiencia incluye un menú de tres tiempos, una copa de vino y un detalle especial, por un valor de $300.000 por pareja.

La propuesta busca combinar la gastronomía con el ambiente característico de Cartagena, convirtiendo la cena en una alternativa para quienes prefieren una celebración tranquila y especial.

Además, quienes quieran complementar la celebración con un momento de relajación podrán acceder a experiencias de Spa Privilegio Wellness, que incluyen alternativas como masajes, sauna y tratamientos faciales y corporales.

Así, Cartagena ofrece para este Amor y Amistad diferentes posibilidades para compartir y disfrutar de la ciudad, ya sea con una cena frente al mar, una jornada de bienestar o simplemente aprovechando los escenarios y la gastronomía que hacen de la capital de Bolívar un destino atractivo para las celebraciones en pareja y con amigos.