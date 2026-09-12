Isabella Daes y Pedro Fandiño, nuevos Reyes del Carnaval de los Niños 2027

Isabella Daes García recibió una llamada especial que marcó el inicio de su camino como soberana infantil del Carnaval. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, fue el encargado de comunicarle personalmente su designación como Reina del Carnaval de los Niños 2027.

La noticia fue recibida con emoción por Isabella, quien estuvo acompañada por sus padres, el empresario Christian Daes y Karla García. En el momento también estuvo presente la primera dama de Barranquilla, Katia Nule, quien ha acompañado los procesos relacionados con la organización del Carnaval.

Tras conocer la designación, su padre compartió el momento en su cuenta de X y expresó, con humor, el reto que ahora asume la familia.

“En qué lío nos hemos metido Isabella. Ahora nos toca multiplicarnos y asegurarnos que este @Carnaval_SA sea a #OtroNivel”, escribió Christian Daes.

Una niña ligada al folclor

Isabella ha estado vinculada desde pequeña a la danza, el folclor y las tradiciones del Carnaval de Barranquilla. Durante su infancia ha participado y asistido a diferentes eventos de la fiesta, entre ellos Batallas de Flores, Gran Parada de Tradición, coronaciones y espectáculos.

Su gusto por la cultura carnavalera se refleja especialmente en su pasión por bailar cumbia y mapalé, expresiones que disfruta interpretar y compartir con otros niños.

Para Isabella, el Carnaval representa alegría, tradición, unión, música, color y cultura. Su nueva responsabilidad será llevar ese entusiasmo a los niños y niñas de Barranquilla y promover entre ellos el orgullo por las raíces y las expresiones culturales de la ciudad.

Una trayectoria sobre los escenarios del Carnaval

La nueva Reina del Carnaval de los Niños 2027 ya cuenta con experiencia en importantes escenarios de la fiesta. En la coronación de Isabella Chams como Reina del Carnaval de Barranquilla 2020, hizo parte del espectáculo y participó en la entrega del cetro a la soberana.

Tres años después, en la coronación de Natalia De Castro, Reina del Carnaval 2023, Isabella integró el grupo de danza que participó en el show de la noche de coronación.

También hizo parte del Desfile del Carnaval de los Niños 2026, como integrante de la carroza de Tecnoglass S.A., acompañada por el grupo de Danza y Formación Artística Expresión, del barrio La Playa.

Pedro Fandiño, el Rey del Carnaval de los Niños

Junto a Isabella estará Pedro Alejandro Fandiño Camelo, designado como Rey del Carnaval de los Niños 2027.

Pedro es descrito como un niño alegre, disciplinado, inteligente y apasionado por las tradiciones que identifican a Barranquilla. Su liderazgo, carisma y facilidad para relacionarse con otros niños han sido parte de su trayectoria dentro de las actividades culturales y carnavaleras.

Su experiencia incluye el reconocimiento como Rey Momo Infantil de la Institución Baby Gym y posteriormente como Rey Momo Infantil del Colegio Británico, distinciones que han destacado su entusiasmo y liderazgo.

Además, ha participado en diferentes grupos de danza tradicional de la ciudad, fortaleciendo su formación artística y su acercamiento a las expresiones folclóricas del Carnaval.

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Una monarquía para la infancia carnavalera

Con Isabella Daes García y Pedro Alejandro Fandiño Camelo, el Carnaval de los Niños 2027 tendrá dos representantes que deberán llevar a las nuevas generaciones el espíritu de una de las fiestas culturales más importantes de Barranquilla.

Los nuevos soberanos infantiles tendrán la misión de promover entre los niños el amor por la música, la danza, las comparsas y las tradiciones que hacen parte del Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.