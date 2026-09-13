Carnaval de Barranquilla 2027: soberanos recibieron sus decretos oficiales

La monarquía del Carnaval de Barranquilla 2027 quedó oficialmente reconocida con la entrega de los decretos que acreditan a sus soberanos para la próxima temporada de fiesta.

El acto se realizó en el Gran Malecón y estuvo encabezado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien entregó los documentos oficiales a la Reina del Carnaval, Salwa Maloof Habib; al Rey Momo, Abraham Cáceres; y a los Reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Daes García y Pedro Fandiño.

“Estoy orgulloso de todos. Estoy seguro de que harán un gran papel. A esta fiesta de Barranquilla nadie le gana. Además, tenemos a Salwa, una reina con un corazón hermoso que acompañará a esta monarquía”, expresó Alejandro Char.

Los soberanos recibieron su decreto

Salwa Maloof, quien había sido elegida como Reina del Carnaval 2027, destacó la importancia de recibir oficialmente el decreto junto a quienes la acompañarán durante la fiesta.

“Recibimos el decreto oficial por el alcalde, estamos muy felices mis reyes y, por supuesto, su reina. Este Carnaval de 2027 es un Carnaval para todo el mundo y va a quedar en la historia y en el corazón de todos los barranquilleros”, afirmó la soberana.

Por su parte, Abraham Cáceres, oficializado como Rey Momo 2027, contó la sorpresa que significó su designación y aseguró que llevará un mensaje de inclusión durante la celebración.

“No me lo creía, me tocó pellizcarme. Pero lo más importante es que voy a estar en el Carnaval diciéndoles que el Carnaval es de todos y para todos”, manifestó.

Decreto también para los Reyes del Carnaval de los Niños

Los pequeños también cuentan con sus soberanos oficiales. Isabella Daes García recibió el decreto como Reina del Carnaval de los Niños 2027 y expresó su felicidad por asumir esta responsabilidad.

“Me siento súper feliz y agradezco a Dios por este camino que me ha regalado, porque este es un camino súper especial que no mucha gente puede vivir. Estoy súper agradecida y quiero compartir el amor a todos los niños de Barranquilla”, dijo Isabella.

Mientras tanto, Pedro Fandiño recibió su decreto como Rey Momo del Carnaval de los Niños y aseguró estar preparado para vivir esta experiencia.

“Me siento muy alegre, muy feliz por este recibimiento, por ser el Rey Momo. Un evento feliz, dichoso. Vamos a hacer un buen Carnaval”, señaló.

Con la entrega de los decretos por parte del alcalde Alejandro Char, quedó oficializada la monarquía que representará al Carnaval de Barranquilla durante la temporada 2027.