Carnaval 2027 ya tiene completa su monarquía
Abraham Cáceres fue designado Rey Momo, mientras Isabella Daes García y Pedro Alejandro Fandiño serán los Reyes del Carnaval de los Niños.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció oficialmente la conformación de la monarquía del Carnaval 2027, que estará encabezada por la reina Salwa Maloof, el Rey Momo Abraham Cáceres y los Reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Daes García y Pedro Alejandro Fandiño.
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Char, acompañado por la primera dama Katia Nule y la directora de Carnaval S.A.S., Diana Acosta, sorprendió a Salwa Maloof para informarle que su corte real ya estaba completa.
Abraham Cáceres, Rey Momo 2027
El nuevo Rey Momo, Abraham Cáceres, fue escogido como un homenaje a su trayectoria cultural y a su aporte al Carnaval de Barranquilla. De raíces palenqueras, es fundador y director de Bambazú y durante casi seis décadas ha trabajado por la preservación de las tradiciones afrocaribeñas, especialmente el mapalé.
Durante la visita a su vivienda, en el barrio San Francisco, el alcalde destacó su perseverancia para lograr que los ritmos y expresiones de Palenque ocuparan un lugar protagónico en la fiesta.
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Los niños llevarán la tradición a nuevas generaciones
Isabella Daes García, de 11 años, y Pedro Alejandro Fandiño, de 9, serán los Reyes del Carnaval de los Niños 2027. Ambos tendrán la misión de representar a las nuevas generaciones y promover entre los más pequeños el amor por las tradiciones de la fiesta.
Isabella, amante de la cumbia y el mapalé, cuenta con formación artística en danza. Pedro, por su parte, ha participado en diferentes grupos folclóricos y desfiles del Carnaval de Barranquilla.
Con esta designación, la monarquía del Carnaval 2027 queda completa y se prepara para una nueva temporada de fiesta, tradición y cultura en Barranquilla.