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12 sep 2026 Actualizado 19:46

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Barranquilla

Carnaval 2027 ya tiene completa su monarquía

Abraham Cáceres fue designado Rey Momo, mientras Isabella Daes García y Pedro Alejandro Fandiño serán los Reyes del Carnaval de los Niños.

Foto: @AlejandroChar.

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Valentina Utria

Barranquilla
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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció oficialmente la conformación de la monarquía del Carnaval 2027, que estará encabezada por la reina Salwa Maloof, el Rey Momo Abraham Cáceres y los Reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Daes García y Pedro Alejandro Fandiño.

Char, acompañado por la primera dama Katia Nule y la directora de Carnaval S.A.S., Diana Acosta, sorprendió a Salwa Maloof para informarle que su corte real ya estaba completa.

Abraham Cáceres, Rey Momo 2027

El nuevo Rey Momo, Abraham Cáceres, fue escogido como un homenaje a su trayectoria cultural y a su aporte al Carnaval de Barranquilla. De raíces palenqueras, es fundador y director de Bambazú y durante casi seis décadas ha trabajado por la preservación de las tradiciones afrocaribeñas, especialmente el mapalé.

Durante la visita a su vivienda, en el barrio San Francisco, el alcalde destacó su perseverancia para lograr que los ritmos y expresiones de Palenque ocuparan un lugar protagónico en la fiesta.

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Los niños llevarán la tradición a nuevas generaciones

Isabella Daes García, de 11 años, y Pedro Alejandro Fandiño, de 9, serán los Reyes del Carnaval de los Niños 2027. Ambos tendrán la misión de representar a las nuevas generaciones y promover entre los más pequeños el amor por las tradiciones de la fiesta.

Isabella Daes García, de 11 años, y Pedro Alejandro Fandiño, de 9, serán los Reyes del Carnaval de los Niños 2027. Foto: @AlejandroChar.

Isabella Daes García, de 11 años, y Pedro Alejandro Fandiño, de 9, serán los Reyes del Carnaval de los Niños 2027. Foto: @AlejandroChar.

Isabella Daes García, de 11 años, y Pedro Alejandro Fandiño, de 9, serán los Reyes del Carnaval de los Niños 2027. Foto: @AlejandroChar.

Isabella Daes García, de 11 años, y Pedro Alejandro Fandiño, de 9, serán los Reyes del Carnaval de los Niños 2027. Foto: @AlejandroChar.

Isabella, amante de la cumbia y el mapalé, cuenta con formación artística en danza. Pedro, por su parte, ha participado en diferentes grupos folclóricos y desfiles del Carnaval de Barranquilla.

Con esta designación, la monarquía del Carnaval 2027 queda completa y se prepara para una nueva temporada de fiesta, tradición y cultura en Barranquilla.

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