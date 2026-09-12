“Nunca voy a dejar de defender a Israel”: De la Espriella visita a sinagoga Bet-El en Barranquilla

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, visitó este sábado la sinagoga Bet-El, en Barranquilla, para acompañar a la comunidad judía colombiana durante la celebración del Año Nuevo.

Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de recuperar la cercanía entre la Presidencia de la República y la comunidad judía, y aseguró que su presencia representa un gesto de respeto, afecto y fraternidad.

“Quiero que mi presencia en la mañana de hoy se entienda como lo que es: un gesto de respeto, de afecto y de fraternidad. Pido al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que bendiga a cada familia judía colombiana y que bendiga a todo el pueblo de Israel”, explicó el mandatario.

De la Espriella reiteró su respaldo a Israel

El mandatario también aseguró que mantiene firme su posición de respaldo a Israel y recordó que durante su campaña defendió públicamente a ese país, pese a las recomendaciones de algunos sectores de no abordar el tema.

“Nunca voy a dejar de defender a Israel, porque es el pueblo de Dios y siempre voy a estar con Israel”, afirmó De la Espriella.

Finalmente, pidió por la salud, la prosperidad y la paz de las familias judías colombianas y del pueblo de Israel, y llamó a judíos y cristianos a defender valores como la fe, la vida, la familia, la dignidad humana, la justicia y la paz.

La historia de la sinagoga Bet-El

La sinagoga Bet-El es un templo de la corriente masortí o conservadora del judaísmo y fue construida en 1964. Está ubicada en el barrio El Prado de Barranquilla, uno de los sectores tradicionales de la ciudad, y se ha consolidado como uno de los espacios de referencia de la comunidad judía local.

El templo, situado en la calle 87 # 42G-46, fue diseñado por el arquitecto Roberto Acosta Madiedo. Su estructura se caracteriza por formas geométricas vanguardistas, paraboloides hiperbólicos y vitrales, elementos que reflejan las tendencias internacionales de la arquitectura moderna de mediados del siglo XX.

La edificación es considerada un hito urbano y un exponente del patrimonio arquitectónico moderno de la región. Su historia está ligada a la comunidad judía de Barranquilla, que ha tenido una presencia significativa en la ciudad desde comienzos del siglo XX y ha participado en distintos procesos comerciales, industriales y sociales de la capital del Atlántico.

Con el paso de las décadas, Bet-El se ha mantenido como un espacio de encuentro, tradición y vida religiosa para la comunidad judía local, además de ser reconocida por el valor arquitectónico de su construcción.