Víctor Gamboa espera decisión sobre su libertad y continuidad en la Alcaldía

Este viernes se conocerá la decisión sobre la apelación presentada por la defensa de Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva, contra la medida de aseguramiento privativa de la libertad que le fue impuesta el pasado 20 de mayo. Gamboa permanece detenido desde el 7 de mayo y fue trasladado esta semana a la cárcel La Picota, en Bogotá, donde asistirá a la audiencia en la que se definirá si continúa en prisión o puede enfrentar el proceso en libertad.

El mandatario fue acusado formalmente por la Fiscalía de los delitos de concusión y prevaricato por acción, en una investigación relacionada con presuntas exigencias económicas para facilitar trámites de una licencia de construcción. El ente acusador sostiene que existen audios y mensajes que comprometerían al alcalde, mientras que su defensa cuestiona las pruebas, pide el cotejo de voces y asegura que las acusaciones serían una retaliación por las actuaciones administrativas adelantadas frente a la construcción investigada. La audiencia preparatoria quedó programada para el 13 de noviembre, después de que la defensa solicitara un aplazamiento para revisar el expediente.

La decisión de este viernes también tendrá consecuencias políticas para Villa de Leyva. Si se mantiene la medida de aseguramiento, Gamboa no podría ejercer como alcalde y, de acuerdo con el escenario planteado, podría renunciar al cargo para buscar su libertad mientras continúa el proceso. Si no renuncia, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, tendría que suspenderlo y definir la continuidad del encargado de las funciones de alcalde o designar a otro funcionario. El municipio completa así más de cuatro meses sin su mandatario titular y queda a la espera de una decisión que definirá el futuro inmediato de la administración municipal.