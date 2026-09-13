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13 sep 2026 Actualizado 18:28

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Tunja

Cuatro perezosos regresaron a su hábitat tras ser rescatados

Tres de los animales fueron liberados en un corredor ecológico de Caldas, Boyacá, mientras otro volvió a su entorno natural en Pacho, Cundinamarca.

Felipe Carreño

Tunja
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La atención de la comunidad y la acción de las autoridades permitieron rescatar a cuatro perezosos encontrados en diferentes municipios. En Boyacá, uno fue recuperado en una vivienda de Caldas y otro mientras intentaba cruzar una vía en Buenavista; ambos fueron valorados por profesionales de la CAR antes de ser trasladados a zonas adecuadas para su liberación. Un tercer ejemplar, hallado en Simijaca, Cundinamarca, también fue llevado a Caldas para regresar a la naturaleza.

Los tres perezosos provenientes de Caldas, Buenavista y Simijaca fueron liberados en un corredor ecológico de Caldas, seleccionado por su conexión con áreas conservadas y de reserva. Según la CAR, estos espacios facilitan el desplazamiento de la fauna, además de garantizar acceso a alimento y refugio. El cuarto caso ocurrió en Pacho, donde un perezoso quedó atrapado en cables de energía; tras ser rescatado y valorado, fue liberado nuevamente en su hábitat natural.

Osos Perezosos en Boyacá

Osos Perezosos en Boyacá

Osos Perezosos en Boyacá

Osos Perezosos en Boyacá

Yiber González, director de la regional Chiquinquirá de la CAR, destacó que la presencia de estos animales evidencia la importancia de conservar los ecosistemas que les sirven de refugio y alimento. La corporación también resaltó el papel de la comunidad y de las autoridades, pues los avisos oportunos permitieron intervenir los casos antes de que los ejemplares sufrieran mayores afectaciones.

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