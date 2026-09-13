Cuatro perezosos regresaron a su hábitat tras ser rescatados

La atención de la comunidad y la acción de las autoridades permitieron rescatar a cuatro perezosos encontrados en diferentes municipios. En Boyacá, uno fue recuperado en una vivienda de Caldas y otro mientras intentaba cruzar una vía en Buenavista; ambos fueron valorados por profesionales de la CAR antes de ser trasladados a zonas adecuadas para su liberación. Un tercer ejemplar, hallado en Simijaca, Cundinamarca, también fue llevado a Caldas para regresar a la naturaleza.

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Los tres perezosos provenientes de Caldas, Buenavista y Simijaca fueron liberados en un corredor ecológico de Caldas, seleccionado por su conexión con áreas conservadas y de reserva. Según la CAR, estos espacios facilitan el desplazamiento de la fauna, además de garantizar acceso a alimento y refugio. El cuarto caso ocurrió en Pacho, donde un perezoso quedó atrapado en cables de energía; tras ser rescatado y valorado, fue liberado nuevamente en su hábitat natural.

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Yiber González, director de la regional Chiquinquirá de la CAR, destacó que la presencia de estos animales evidencia la importancia de conservar los ecosistemas que les sirven de refugio y alimento. La corporación también resaltó el papel de la comunidad y de las autoridades, pues los avisos oportunos permitieron intervenir los casos antes de que los ejemplares sufrieran mayores afectaciones.