Toque de queda para menores reduce riñas y mejora la convivencia en Pauna, Boyacá

La Policía Nacional realiza operativos de seguridad en establecimientos comerciales nocturnos en el municipio de Pauna, Boyacá / Foto: Alcaldía de Pauna.

Pauna

La Alcaldía de Pauna aseguró que el toque de queda para menores de edad, implementado el pasado 10 de julio de 2026, ha generado resultados positivos en materia de seguridad y convivencia. La medida fue adoptada luego de un incremento en situaciones relacionadas con riñas, violencia intrafamiliar y otros hechos que preocupaban a las autoridades.

Inicialmente, la restricción establecía que los menores no podían permanecer en espacios públicos entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. Posteriormente, el horario fue ampliado y actualmente comienza a las 8:00 de la noche.

El alcalde Julio Ramiro Peña destacó el acompañamiento de los padres de familia y el trabajo conjunto con la Policía para garantizar el cumplimiento de la medida.

“El control se está realizando, los padres de familia también están respondiendo a esta medida administrativa y pues creo que es muy importante que nosotros mantengamos la sana convivencia y sobre todo proteger a nuestros niños”, afirmó el mandatario.

Según el mandatario, uno de los principales resultados ha sido la reducción de las riñas, especialmente aquellas que se presentaban durante la noche después del cierre de bares y discotecas.

“Las riñas y el horario, digamos en el trabajo que tenemos ahora articulado los comerciantes, acá en esta zona siempre hay mucha venta de bebidas alcohólicas casi todos los días. El trabajo articulado con la Policía y con los mismos comerciantes ha disminuido significativamente esa situación”, dijo.

Peña también señaló que la medida ha permitido reducir otros factores de riesgo, como la presencia de menores conduciendo motocicletas durante la noche, además de contribuir al control del ruido y las situaciones de violencia.

“Este toque creo que ha sido fundamental para la sana convivencia en el municipio de Pauna. Hay que mencionar que para nosotros es importante que, en esta administración, en lo transcurrido de estos 30 meses, no hemos tenido homicidios”, añadió Peña.

Ante los resultados obtenidos, la Alcaldía anunció que por ahora no contempla levantar el toque de queda. El mandatario considera que la restricción también contribuye a que los menores permanezcan alejados de escenarios donde puedan estar expuestos a situaciones de riesgo.

“Por ahora se sigue manteniendo. Yo creo que es fundamental para también el comportamiento de los niños, su dedicación a su estudio. Por ahora no hemos tenido otra manifestación de que tengamos que retirarla. Yo creo que la vamos a mantener un tiempo”, señaló el alcalde.

La Administración Municipal indicó que continuará evaluando el comportamiento de los indicadores de seguridad y convivencia para determinar la continuidad de las medidas adoptadas.