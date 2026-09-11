Santiago Buitrago volvió a ilusionar a Colombia: segundo en la etapa 19 de la Vuelta España

Santiago Buitrago logró el segundo puesto en la etapa 19 de la Vuelta España. El bogotano fue gran animador de a fracción de 210 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, que contó con 3 premios de montaña, el último, de primera categoría en la línea de meta. El vencedor fue el irlandés Eddie Dunbar, quien llegó con una diferencia de 14 segundos.

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Esta es la segunda oportunidad en la presente edición de la ronda ibérica que el colombiano logra la segundo puesto en una etapa, luego de hacerlo en la jornada 14. Este viernes, Buitrago ilusionó nuevamente al Team Bahrain y a todo el país, pues a falta de menos de 3 kilómetros atacó el grupo de fuga, pero faltando 400 metros el irlandés se repuso y le arrebató el triunfo.

Buitrago sigue líder en la clasificación de la montaña con 78 puntos, luego de lograr 9 unidades en la fracción de este viernes. Le sacó una diferencia de 38 puntos al belga Wout van Aert.

Buitrago en la cabeza de la carrera

16 Kilómetros antes del final de la etapa, el colombiano conformó el grupo de los escapados del pelotón, junto con Dunbar y Thomas Gloag (Pinarello-Q36.5) y Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) se juntaron en cabeza de carrera en el último tramo de la etapa.

¿Cómo les fue a los colombianos?

El colombiano Juan Felipe Rodríguez (EF Education) mantuvo el ritmo en la punta del pelotón junto con el ecuatoriano Richard Carapaz faltando 6 kilómetros para la llegada.

Con el final de esta etapa, Harold Tejada (XDS ASTANA TEAM) se mantiene en la decima posición de la clasificación general a 10´27″ del líder general Enric Mas. Rodriguez y Buitrago se mantienen entre los mejores 20 ciclistas de la carrera en los puestos 15 y 17 respectivamente a solo dos días del final del recorrido.