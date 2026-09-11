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11 sep 2026 Actualizado 17:52

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Vuelta a España

Clasificación general y montaña Vuelta a España: Así va tras segundo lugar de Buitrago en etapa 19

El colombiano atacó a 3 kilómetros, pero fue superado a menos de 400 metros por el irlandés Eddie Dunbar.

Santiago Buitrago / Getty Images

Santiago Buitrago / Getty Images / Alexander Hassenstein

Santiago Buitrago / Getty Images
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Santiago Buitrago volvió a ilusionar con su gran participación en la etapa 19 de la Vuelta España. El colombiano logró el segundo lugar, luego de que el irlandés Eddie Dunbar lo superara en los metros finales de la carrera, pero el bogotano fue gran animador de la fracción.

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Buitrago terminó cruzando a 14 segundos de Dunbar, pero faltando 3 kilómetros fue el colombiano el que realizó el ataque y se fue en solitario, logrando distanciarse del pequeño lote de fugados. Pero Buitrago perdió potencia en las piernas y Dunbar le pasó por el lado a menos de 400 metros, poniendo fin a la ilusión de lograr la victoria de la fracción que tuvo final en el premio de primera categoría.

Así quedó la etapa 19 de la Vuelta España

POSCiclistaEquipoDIF
1Eddie DunbarPinarello5:00:54
2Santiago BuitragoCofidis+ 14″
3Thomas GloagPinarello+ 23″
20Harold TejadaAstana+ 5′41″
32Juan Felipe RodríguezAstana+ 8′18″
103Juan Guillermo MartínezBahrain+ 28′52″
122Iván Ramiro SosaKern Pharma+ 34′13″

Clasificación general de la Vuelta España

POSCiclistaEquipoDIF
1Enric MasMovistar65:52:03
2Primož RogličRed Bull Bora+1′37″
3Felix GallDecathlon+3′01″
10Harold TejadaAstana+10′27″
15Juan Felipe RodríguezEF Education Bahrain+ 36′18″
17Santiago BuitragoBahrain+ 42′34″
106Iván Ramiro SosaKern Pharma+ 3:22:47
135Juan Guillermo MartínezTeam Picnic+ 4:07:04

Buitrago, el líder de la montaña

El bogotano del Team Bahrain sumó 9 puntos en la clasificación de la montaña y se perfila para ser el ganador de esta camiseta el próximo domingo. Buitrago lidera con 78 unidades, seguido por el belga Wout van Aert que tiene 40.

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Buitrago deberá cuidar la diferencia, pues resta una etapa de alta montaña con tres premios de primera categoría, uno de tercera y uno de categoría especial, que será en la línea de meta.

POSCiclistaEquipoPTS
1Santiago BuitragoBahrain78
2Wout van AertTeam Visma40
3Andreas LeknessundUno-X Mobility29
4Enric MasMovistar24
5Lorenzo FortunatoAstana21
David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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