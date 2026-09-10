Clasificación general de la Vuelta a España 2026: Roglic apretó el liderato de Mas, tras la etapa 18. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Se apretó la lucha por el título de la Vuelta a España 2026. Aunque Enric Mas parecía tener todo controlado en esta última semana de competencias, Primoz Roglic entró de frente por el liderato al firmar una destacada participación en la contrarreloj individual de la etapa 18.

REVIVA ACÁ LO MEJOR DE LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026

La diferencia que previamente superaba los 2 minutos, ahora sobrepasa con lo justo el minuto y medio. Panorama alentador para Roglic, teniendo en cuenta que Felix Gall prácticamente se bajó de la pelea y se avecina la montaña para definir al campeón de La Vuelta.

Claro está que Mas se va tranquilo, pues resistió la embestida de Roglic, lejos de su mejor versión. Vestido de rojo afrontará las dos etapas de montaña, en Málaga y Granada, con el esloveno a 1.37 y Gall a 3.01. Carapaz es cuarto a 5.17 y Oscar Onley quinto a 6.03

“Me imaginaba este rendimiento, estaba confiado en perder menos de lo que se pensaba. He hecho contrarrelojes mejores, pero ha sido importante. Escuché que le iba quitando tiempo a Roglic, pero levanté un poco el pie por una rotonda peligrosa. Tenía dividida la crono en 3 partes y ha salido todo bien. Hay que seguir, estoy feliz y con ganas para la montaña”, dijo el líder en meta.

En cuanto a la etapa, Kung se impuso con un tiempo de 35.22, a una media d 54,4 km/hora. Superó en 3 segundos al británico Callum Thornley (Red Bull) y en 9 al portugués Joao Almeida (UAE). Primoz Roglic se asomó a la cuarta plaza a 19, justo delante de Van Aert. En el top ten un único español, Xavier Mikel Azparren, décimo a 33, Enric Mas duodécimo a 52 y Felix Gall se alejó a 1.47.

Así va la clasificación general de la Vuelta España