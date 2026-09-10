Precio del café HOY 10 de septiembre: El grano cae tras dos jornadas sin cambios en el valor

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 10 de septiembre, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

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Este es el precio del café en Colombia hoy 10 de septiembre de 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este jueves 10 de septiembre el precio del café en Colombia se cotiza en $2,010,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 10 de septiembre se mantiene en $10.000 COP por kilogramo.

Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café abrió la jornada con un precio por debajo del anterior registrado. Esto, comparado con el último reporte del miércoles 9 de septiembre, la cotización cerró en los $2,043,000 COP por carga, por lo que el precio disminuyo unos $33.000 COP.

Datos interesantes del café

Términos y aspectos interesantes relacionados con el café según la información oficial de la Federación Nacional de Cafeteros

Tipos de café

Variedades del grano explicadas por la Federación Nacional de Cafeteros.

Cafés suaves: Cafés de tipo arábico que se caracterizan por producir una bebida suave (de acidez y aroma pronunciados y amargo moderado) .

Cafés de tipo arábico que se caracterizan por producir una bebida suave (de acidez y aroma pronunciados y amargo moderado) Cafés robustas: Se caracteriza por producir una bebida fuerte y amarga con mayor concentración de cafeína. Se cultiva generalmente en altitudes por debajo de 1.000 m s. n. m. en países como Brasil, Vietnam, Indonesia y Uganda.

Se caracteriza por producir una bebida fuerte y amarga con mayor concentración de cafeína. Se cultiva generalmente en altitudes por debajo de 1.000 m s. n. m. en países como Brasil, Vietnam, Indonesia y Uganda. Café de origen: Provienen de una región o finca, con cualidades únicas, debido a que crecen en sitios especiales. Los clientes los prefieren por sus especiales atributos en su sabor y aroma. Existen tres subcategorías: regionales, exóticos y de finca.

Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 10 de septiembre

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 10 de septiembre, en referencia FR 94:

Armenia : Carga $2,010,500 Kilo $16,084 Arroba: $201,050

: Carga $2,010,500 Kilo $16,084 Arroba: $201,050 Bogotá : Carga $2,009,250 Kilo $16,074 Arroba: $200,925

: Carga $2,009,250 Kilo $16,074 Arroba: $200,925 Bucaramanga : Carga $2,008,875 Kilo $16,071 Arroba: $200,888

: Carga $2,008,875 Kilo $16,071 Arroba: $200,888 Buga : Carga $2,011,250 Kilo $16,090 Arroba: $201,125

: Carga $2,011,250 Kilo $16,090 Arroba: $201,125 Chinchiná : Carga $2,010,375 Kilo $16,083 Arroba: $201,038

: Carga $2,010,375 Kilo $16,083 Arroba: $201,038 Cúcuta : Carga $2,008,375 Kilo $16,067 Arroba: $200,838

: Carga $2,008,375 Kilo $16,067 Arroba: $200,838 Ibagué : Carga $2,009,625 Kilo $16,077 Arroba: $200,963

: Carga $2,009,625 Kilo $16,077 Arroba: $200,963 Manizales : Carga $2,010,375 Kilo $16,083 Arroba: $201,038

: Carga $2,010,375 Kilo $16,083 Arroba: $201,038 Medellín : Carga $2,009,625 Kilo $16,077 Arroba: $200,963

: Carga $2,009,625 Kilo $16,077 Arroba: $200,963 Neiva : Carga $2,008,750 Kilo $16,070 Arroba: $200,875

: Carga $2,008,750 Kilo $16,070 Arroba: $200,875 Pamplona : Carga $2,008,500 Kilo $16,068 Arroba: $200,850

: Carga $2,008,500 Kilo $16,068 Arroba: $200,850 Pasto : Carga $2,008,500 Kilo $16,068 Arroba: $200,850

: Carga $2,008,500 Kilo $16,068 Arroba: $200,850 Pereira : Carga $2,010,375 Kilo $16,083 Arroba: $201,038

: Carga $2,010,375 Kilo $16,083 Arroba: $201,038 Popayán : Carga $2,010,625 Kilo $16,085 Arroba: $201,063

: Carga $2,010,625 Kilo $16,085 Arroba: $201,063 Santa Marta : Carga $2,012,125 Kilo $16,097 Arroba: $201,213

: Carga $2,012,125 Kilo $16,097 Arroba: $201,213 Valledupar : Carga $2,009,750 Kilo $16,078 Arroba: $200,975

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¿Cómo apoyar a la población campesina afectada por el terremoto en Colombia?

La FNC lo invita a donar a los damnificados por el terremoto de 7.4 que afectó al territorio colombiano el pasado 10 de agosto.

‘La tierra tembló, pero el corazón cafetero no se quiebra’. Bajo este lema, la FNC se compromete con las familias campesinas afectadas al acompañamiento y a la reconstrucción de los daños.

Se habilitaron tres canales para que los interesados donen su aporte, ingresando al siguiente link.

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