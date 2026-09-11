Pauna se prepara para recibir a 800 concejales en Encuentro Nacional

Se espera que al municipio de Pauna, Boyacá, arriben más de 800 concejales de diferentes regiones del país. / Foto: Sunministrada.

Pauna

Pauna se prepara para recibir cerca de 800 concejales de Boyacá y de otros departamentos durante el Encuentro Nacional de Concejales, que se realizará los próximos 11 y 12 de septiembre.

El alcalde de Pauna, Julio Ramiro Peña, señaló que actualmente se adelantan labores de organización y coordinación con diferentes entidades que acompañarán la jornada, entre ellas la Gobernación de Boyacá, la Escuela Superior de Administración Pública, la DIAN y el Ministerio del Interior.

“Esperamos una buena asistencia cercana a los 800 concejales del departamento y de otros departamentos que también nos van a acompañar. Estamos en labores de alistamiento y coordinación con la Federación Nacional de Concejales, la Gobernación de Boyacá y las diferentes instituciones”, afirmó.

Durante el encuentro se abordarán asuntos relacionados directamente con las funciones y competencias de los concejales, entre ellos el control social y político, la participación ciudadana, los presupuestos y las modalidades de contratación.

Uno de los temas que tendrá espacio especial será el catastro, asunto que viene cobrando relevancia en diferentes municipios del país.

“En el marco de las competencias de los concejales está el control social, el control político, la participación social, todo lo que tiene que ver con presupuestos, con modalidades de contratación y con algo muy importante que se viene dando a conocer en todos los municipios, el tema del catastro”.

Para la administración municipal, ser sede de este evento representa además una oportunidad para mostrar las características de Pauna y del Occidente de Boyacá ante representantes de diferentes regiones del país.

El alcalde destacó que Pauna es un municipio con vocación agropecuaria, pero que también viene fortaleciendo el turismo como uno de sus renglones económicos. Por eso, esperan que la llegada de cientos de visitantes genere beneficios para comerciantes y prestadores de servicios.

“Para nosotros es muy importante un municipio como el nuestro, aquí en la provincia del Occidente de Boyacá, netamente dedicado al tema agropecuario y ahora con un renglón importante en el tema del turismo”.

Peña señaló que el encuentro permitirá que los visitantes conozcan la gastronomía, los paisajes y la cultura de la región, al tiempo que se genera movimiento económico en diferentes sectores.