ANT refuerza atención rural en Boyacá y recuerda que sus trámites de tierras son totalmente gratuito

La Agencia advierte que los ciudadanos no necesitan pagar intermediarios para adelantar sus procesos.

Boyacá

La Agencia Nacional de Tierras aseguró que viene ampliando su presencia en Boyacá para acercar sus servicios a las comunidades rurales, especialmente en municipios donde persisten altos niveles de informalidad en la tenencia de la tierra.

A través de la Unidad de Gestión Territorial, UGT Boyacá, la entidad brinda orientación sobre procesos de formalización de la propiedad rural, acceso a tierras, Registro de Sujetos de Ordenamiento, RESO, y otros procedimientos administrativos relacionados con la tierra.

Mauricio Maldonado, gestor de la UGT Boyacá, explicó que la estrategia busca llevar la institucionalidad directamente a los territorios.

“Desde la UGT Boyacá hemos fortalecido nuestra presencia en el territorio, llegando a más del 70 % de los municipios del departamento. Este trabajo nos ha permitido avanzar en la formalización de predios, la adjudicación de baldíos y el acompañamiento a las comunidades rurales”, señaló.

El funcionario agregó que también se viene fortaleciendo el diálogo con campesinos, organizaciones y autoridades locales para identificar las necesidades de cada territorio y buscar soluciones de manera conjunta.

La ANT indicó que esta atención resulta especialmente importante en Boyacá, debido a que históricamente varios municipios han presentado niveles de informalidad en la tenencia de la tierra que oscilan entre el 65 % y el 85 %.

La entidad busca que quienes han ocupado o trabajado sus predios durante años puedan conocer las rutas institucionales para avanzar en la formalización y obtener mayor seguridad jurídica sobre sus tierras.

Pero uno de los principales llamados de la Agencia Nacional de Tierras está relacionado con los intermediarios. La entidad recordó que todos sus trámites son gratuitos y que ningún ciudadano debe pagar a terceros para presentar solicitudes, recibir orientación o hacer seguimiento a sus procesos.

La ANT pidió a los habitantes rurales acudir directamente a sus canales oficiales y evitar entregar dinero a personas que ofrezcan gestionar trámites ante la entidad.