Odebrecht: Fiscalía embargó tres bienes avaluados en más de $3.600 millones a Óscar Iván Zuluaga

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo sobre tres inmuebles, avaluados en más de 3.664 millones de pesos, que harían parte del patrimonio de Óscar Iván Zuluaga Escobar y su entorno familiar, y estarían vinculados a la investigación por la presunta financiación de la multinacional brasileña Odebrecht a su campaña presidencial de 2014.

“La actuación con fines de extinción del derecho de dominio se deriva del trabajo del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales, que recopiló elementos materiales probatorios que dan cuenta del aporte que la multinacional brasileña habría realizado a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’”, explicó la Fiscalía.

Según la investigación del ente acusador, Odebrecht habría asumido el pago de 1’610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de la campaña.

“Este aporte presuntamente no fue reportado en los balances ni informado a las autoridades electorales y, al provenir de una persona jurídica extranjera, constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas, conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011”, detalló la Fiscalía.

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Panamá

También se estableció que los dineros comprometidos presuntamente fueron transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y asociada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. En esa época, los giros representaban más de 3.000 millones de pesos.

El embargo fue impuesto sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda, bienes ubicados en Bogotá, y un inmueble en Pensilvania (Caldas).

“Algunas de estas propiedades pertenecían directamente a Zuluaga Escobar, pero en junio de 2023 fueron transferidas mediante donación a integrantes de su círculo familiar. La afectación busca evitar que los activos sean vendidos, enajenados o comercializados mientras se surte el trámite de extinción de dominio”, señaló la Fiscalía.