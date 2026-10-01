Envían a prisión a confesos ladrones que atracaron a ciudadano alemán en el norte de Bogotá

Imagen de referencia, hurto con arma de fuego. Foto: Getty Images / Laurent Hamels

Justicia

Un juez de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a Joan Sebastián Quiróz Pérez y Jonier Stiven Restrepo García, quienes admitieron su responsabilidad en el violento hurto a un ciudadano alemán, ocurrido el pasado martes 29 de septiembre, en la calle 100 con carrera octava, en el barrio El Chicó Norte, localidad de Chapinero, en Bogotá.

Según la investigación, la víctima fue interceptada por los dos hombres, quienes lo habrían amenazado con un arma de fuego para quitarle un reloj de alta gama.

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“La reacción de personas que se encontraban en el lugar permitió detener a los señalados agresores y entregarlos a integrantes de la Policía Nacional, quienes efectuaron la captura en situación de flagrancia”, explicó la Fiscalía.

En medio de la captura se incautó una motocicleta con dinero, además de otros elementos que, al parecer, fueron adulterados.

También se encontró un arma traumática tipo revólver y un arma cortopunzante.

Aceptaron cargos

Un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de falsedad marcaria y hurto calificado y agravado. Los hombres aceptaron cargos y reconocieron su participación en los hechos.

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Tras lo ocurrido, el juez impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.