200 municipios no han presentado la información sobre damnificados por terremoto: Presidente

Armenia

El presidente de la república Abelardo de la Espriella desde Quimbaya en el Quindío hizo llamado porque 200 municipios no hay presentado la información de damnificados.

El mandatario de los colombianos llegó al municipio más afectado del Quindío por el terremoto donde hizo varios anuncios para los damnificados en esa localidad, pero también hizo llamado de atención.

El presidente de la Espriella indicó “Esta tragedia nos da la oportunidad de resolver problemas que vienen de antes y estamos de acuerdo en eso. La consigna es esta, queridos compatriotas. Si vamos a levantarnos, tenemos que levantarnos mejor. Como bien han podido constatar las familias damnificadas, las ayudas económicas también ya empezaron a entregarse.

Ya no son únicamente entregas simbólicas, sino compromisos cumplidos. A mí no me gusta hacer promesas, yo no soy político, no vengo de la política, yo vengo del sector privado. En el sector privado no hacemos promesas, hacemos compromisos y los cumplimos.

Anuncios para Quimbaya

En Quimbaya, los beneficiarios de esas ayudas están recibiendo 787,900 pesos mensuales durante los primeros 3 meses y lo vamos a ampliar si es necesario. En total recibirán por los primeros 3 meses 2,363,721 pesos. Este apoyo, como les digo, se puede prorrogar hasta por 3 meses más para quienes sean propietarios de acuerdo a las condiciones establecidas para que puedan acceder a esa extensión.

Y para evitar confusiones, quiero decirles con toda claridad que el apoyo económico se concentra en las familias cuya vivienda fue destruida o quedó en condición de no poder habitarse. Esas son las condiciones.

Las familias cuyas viviendas resultaron afectadas, pero continúan siendo habitables, recibirán kits de materiales para realizar las reparaciones que determinen los equipos técnicos, porque esto tampoco se puede hacer a la loca. No, yo voy a montar un muro aquí. No, momentico. Vamos a caracterizarla y que el técnico diga si es posible, porque no hacemos nada.

Tenemos que prepararnos, Dios no lo quiera, a que ocurra otro evento y estemos preparados como como Armenia. Miren lo que pasó con Armenia. Armenia fue destruida por el terremoto del 99. Se hicieron las cosas con las condiciones de sismorresistencia y ahí está. Armenia resistió.

Las familias tienen que tener algo claro. Estamos con ustedes, los vamos a apoyar y vamos a levantarnos entre todos juntos como país. En este punto, quiero decirle algo muy especial a los alcaldes, aprovechando que hay un grupo nutrido aquí.

Para el Gobierno Nacional es fundamental, determinante, sustantivo y prioritario conocer exactamente qué sucedió en cada municipio para organizar correctamente la recuperación. Esa responsabilidad de la caracterización más profunda la tienen ustedes, porque nadie conoce un territorio tanto como su alcalde. Y ustedes nos tienen que dar esa información de manera certera.

Llamado de atención a los alcaldes

Se fijó como fecha límite para entregar toda esa información el 17 de septiembre y hoy todavía en todo el país, 204 municipios de todas las zonas afectadas, no nos han mandado la información. Y nos quedan solamente 5 días por delante.

Hay que, gerente de regiones, señor ministro y unidad de riesgo, hay que apretar, como se dice comúnmente, a los alcaldes, apretadera.com para que nos manden la información como corresponde. Sin información no se puede estructurar correctamente la reconstrucción.

El Gobierno también ha avanzado en la reconstrucción vial. La vía principal de Quimbaya, querido alcalde, que sufrió daños importantes, fue habilitada tan a tan solo 4 días después de la tragedia. Le mandamos a Invías enseguida y les dije, “Me reconstruyen y me arreglan eso en el acto.” Aquí todo es para hace 4 días. Aquí tenemos que recuperar el tiempo y recuperar la confianza de la gente en sus instituciones.

Este es un gobierno que está comprometido con Colombia. Las elecciones ya pasaron. Yo soy el presidente de todos los colombianos y mientras un colombiano me necesite, ahí voy a estar.