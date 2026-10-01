Bruno Mars se reúne con Karol G y le canta en el nuevo video musical de su sencillo “Dance With Me”

Bruno Mars y Karol G volvieron y se unieron para el nuevo video musical de la estrella del pop estadounidense, “Dance With Me”.

La superestrella colombiana protagoniza el video, dando continuidad a su última colaboración en “Still”, canción que formó parte de su último álbum “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”.

¿Qué se puede ver en el video?

En el videoclip, la artista paisa aparece con un vestido blanco, hablando por teléfono disgustada con Mars, quien busca ganarse de nuevo el amor de “La Bichota”.

Por lo cual va a cantarle al balcón donde ella se encuentra acompañado de unos músicos de cuerda.

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Al final, Karol baja unas escaleras y se funde con Mars en un abrazo apasionado mientras estallan fuegos artificiales a sus espaldas y bailan lentamente al ritmo de la canción.

¿Cuándo se presentaron juntos?

Los dos interpretaron la canción juntos por primera vez durante el concierto que ella ofreció el 15 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles, como parte de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”.

¿Cuál fue la reacción al encuentro de Karol con Drake?

El video musical se publicó pocos días después de que Mars bromeó sobre la interacción de Karol con uno de los colaboradores de su último álbum.

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Drake apareció de sorpresa en el concierto de Karol G en Houston, el 27 de septiembre, y Mars reaccionó en tono jocoso a unas imágenes de ambos bailando juntos, refiriéndose a la cantante colombiana como su “amor platónico latino”.

“¡Tengo que recuperarla! ¡Debo recuperarla! ¡La recuperaré!“, dijo etiquetando a ambos artistas en una publicación de Instagram.

¿En qué anda Bruno Mars?

“Dance With Me” forma parte del cuarto álbum en solitario de Mars, “The Romantic”.

Actualmente, Mars está presentando el álbum en su gira “The Romantic Tour”, su primera gira completa como cabeza de cartel en casi una década.