Yeison Jiménez y Nico Hernández reviven una canción inédita en ‘Bandido Retirado’

La música popular colombiana vuelve a encontrarse con la voz de Yeison Jiménez gracias a “Bandido Retirado”, una canción inédita que el artista escribió y dejó grabada junto a Nico Hernández.

El tema nació a partir de una invitación del propio Yeison Jiménez, quien reconoció en Nico Hernández a uno de los representantes de la nueva generación del género y quiso compartir con él este encuentro musical. Ahora, la canción llega al público como una nueva oportunidad para escuchar la voz del artista y mantener vigente su legado.

Para Nico Hernández, este lanzamiento tiene un significado especial. El cantante ha expresado en diferentes ocasiones la admiración que sentía por Yeison Jiménez y ha recordado algunos de los momentos que compartieron durante sus carreras.

Incluso, Hernández se ha referido a Yeison como “el artista más grande de la historia de la música popular”, una muestra de la influencia que tuvo en su camino artístico.

“Bandido Retirado” reúne así la voz y experiencia de Yeison Jiménez con una de las nuevas figuras de la música popular, en una colaboración que conecta diferentes generaciones del género.

El lanzamiento también hace parte de la manera en que Nico Hernández continúa construyendo su carrera, esta vez acompañado por una canción que guarda un significado personal y que permite al público volver a escuchar una grabación inédita de Yeison.

“Bandido Retirado” ya está disponible en las plataformas digitales, mientras que el videoclip oficial será parte de la promoción del lanzamiento.