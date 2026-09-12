Pantallazos impresos de WhatsApp son prueba en procesos laborales, dice la Corte Constitucional

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó que los pantallazos de conversaciones de WhatsApp aportados en copia física impresa dentro de un proceso laboral tienen naturaleza de prueba documental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 243 del Código General del Proceso.

La Corte explicó que, aunque este tipo de documentos carezcan de firma, puede ser valorado dentro del proceso cuando no es desconocido por la parte contra quien se presenta.

«Respecto de los pantallazos de WhatsApp, no cabe duda de que tienen naturaleza documental en los términos del inciso primero del artículo 243 del CGP, y no se trata en este caso de una emisión de datos digital o electrónica (Ley 527 de 1999), pues fueron aportados en copia física impresa, y aunque carezcan de firma, tampoco fueron desconocidos, luego resultan ser prueba calificada en casación».

Sin embargo, la Sala aclaró que reconocer la naturaleza documental de un pantallazo no significa que, automáticamente, este permita demostrar las pretensiones de quien lo aporta. Su eficacia probatoria dependerá del contenido concreto de cada mensaje y de si permite acreditar el hecho que se encuentra en discusión.

La precisión fue hecha al confirmar una decisión de un tribunal superior en un caso en el que una demandante pretendía que un pantallazo del mensaje que había enviado a su jefe fuera considerado como la aprobación de este para que un tercero la transportara.

Al analizar la conversación, la Corte determinó que en la imagen aportada no aparecía una respuesta ni un asentimiento por parte del empleador.

“(…) sin que conste asentimiento empresarial alguno, es decir, allí tampoco se configura la confesión que la censura busca a lo largo del expediente”.

De esta manera, la Sala distinguió entre la naturaleza documental, autenticidad y admisibilidad de un pantallazo de WhatsApp y su suficiencia para demostrar el hecho controvertido dentro de un proceso laboral.

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