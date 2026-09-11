Judicializan a alias ‘Negro Ober’ por presunta ola de extorsiones en Atlántico

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘Negro Ober’, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Rastrojos Costeños’, por su presunta participación en una ola de extorsiones contra comerciantes y pobladores de Barranquilla, Soledad y Galapa, Atlántico.

Según la investigación, alias ‘Negro Ober’ habría continuado dirigiendo actividades extorsivas desde los centros carcelarios donde ha permanecido privado de la libertad entre 2025 y 2026.

Fiscalía reveló uno de los casos investigados

El ente investigador indicó que una de las víctimas habría sido contactada vía telefónica y posteriormente retenida. Días después, el 14 de julio, presuntamente recibió una nueva exigencia económica por 13 millones de pesos.

“Mediante el uso de armas de fuego, privó de la libertad a la víctima, abordándolo cuando se encontraba guardando su vehículo en inmediaciones del establecimiento, obligándolo a permanecer bajo su control y trasladándolo en contra de su voluntad hasta el sector conocido como el Round Point, jurisdicción del municipio de Galapa, Atlántico. Durante dicha privación de la libertad y la ejecución del plan criminal previamente acordado, la víctima fue constreñida mediante amenazas contra su vida y la de su familia, y puesta en comunicación mediante una videollamada con usted, señor Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, quien le exigió la suma de 10 millones de pesos para devolverle el vehículo y permitirle continuar desarrollando su actividad comercial”, explicó.

Seis personas fueron capturadas

En una operación conjunta con la Policía Nacional fueron capturadas seis personas presuntamente relacionadas con estos hechos. Mientras tanto, alias ‘Negro Ober’ fue notificado de este nuevo proceso judicial en su contra.