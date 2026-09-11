Cortes de energía disparan malestar y líderes advierten nuevas protestas en Barranquilla y Soledad

La comunidad de diferentes sectores de Barranquilla y el área metropolitana continúan denunciando fallas en el servicio de energía eléctrica. Líderes sociales aseguran que los cortes prolongados han afectado la calidad de vida de las comunidades y advierten que podrían realizarse nuevas protestas y bloqueos si no reciben una solución.

Carlos Alcalá, veedor de la organización ciudadana Aposervi para los servicios públicos, señaló que una de las principales causas estaría relacionada con el deterioro de las redes eléctricas. Según indicó, las fallas en redes primarias, transformadores y otros equipos estarían generando interrupciones constantes, especialmente ante fenómenos como las lluvias o fuertes brisas.

El líder también cuestionó la instalación de medidores inteligentes en algunos sectores, al considerar que no habría existido una adecuada socialización con las comunidades. Además, afirmó que los usuarios están inconformes con los cortes programados y con las dificultades que enfrentan algunos barrios que permanecen sin energía durante varias horas e incluso días.

“Es una problemática que ha sido denunciada por redes sociales y no ha habido mejora. Entonces seguirán haciéndola hasta que no haya una solución, porque la luz se va muy frecuente”, dijo Carlos Alcalá.

Denuncian cortes durante varias horas

Por su parte, habitantes de barrios como La Manga, Nueva Colombia y sectores de Soledad, entre ellos Altos de Los Robles, manifestaron que continuarán realizando llamados a las autoridades y a la empresa Air-e para exigir respuestas.

Luceidys Moreno, líder de La Manga, cuestionó las condiciones de las redes eléctricas y aseguró que las fallas se presentan incluso ante lluvias.

“La empresa Air-e, como no le ha hecho las adecuaciones a las redes primarias, todas esas redes ya no sirven. Entonces, cualquier brisa, cualquier lluvia, las está dañando. Lo mismo que son las cañuelas. Entonces quedan los sectores sin luz y muchas veces lo hacen directamente de la sede y no sabemos con qué fin. Y las personas están en el plan de que, si siguen esos racionamientos, que prácticamente son programados, van a seguir protestando”, precisó.

En Los Robles denuncian cortes de hasta cinco horas

Una de las comunidades que asegura estar más afectada es la del sector de Los Robles, en el municipio de Soledad, donde los habitantes denuncian interrupciones del servicio durante las noches que pueden prolongarse por más de cuatro o cinco horas.

Los residentes señalan que, de los primeros 11 días de septiembre, en nueve han tenido cortes de energía durante la noche. Explican que, en algunos casos, el servicio es suspendido alrededor de las 8:00 de la noche y solo regresa entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada.

Ante esta situación, la comunidad hizo un llamado a las autoridades y a la empresa prestadora del servicio para que se adopten medidas que permitan solucionar las constantes interrupciones.

Los habitantes advierten que, si los cortes continúan, podrían tomar medidas de hecho, entre ellas el cierre de las vías del sector, como mecanismo de protesta para exigir una solución.

También denuncian daños en electrodomésticos

Los residentes de Los Robles aseguran además que las constantes interrupciones y fluctuaciones en el servicio les han ocasionado daños en algunos electrodomésticos, entre ellos aires acondicionados, televisores y neveras.

Incluso, algunos habitantes manifiestan que estarían dispuestos a dejar de pagar sus facturas de energía, argumentando que consideran injusto asumir el costo de un servicio que, según denuncian, presenta interrupciones constantes y que además les estaría generando pérdidas por los daños en sus equipos.

Los líderes sociales señalaron que, de mantenerse las fallas, podrían repetirse cierres de vías como los registrados esta semana en diferentes puntos de Barranquilla y el área metropolitana.

Las comunidades esperan una respuesta de la empresa prestadora del servicio y de las autoridades competentes, mientras crece la preocupación por la posibilidad de nuevas protestas si continúan los cortes de energía.