Demandan resolución de CREG que ordena cobros adicionales por no cumplir meta de ahorro de energía

En este departamento varias entidades iniciaron actividades para el ahorro de la energía / Archivo Caracol Radio

El concejal Alexis Castillo dio a conocer que demandó, hace una semana, la resolución de la CREG que ordena cobros adicionales en la factura de energía para los ciudadanos que superen su meta individual.

Se trata de la resolución que fija una meta individual de consumo para usuarios regulados en el país y que a partir de octubre comenzó a regir los cobros adicionales.

El cabildante sostuvo que más allá de ser una medida para incentivar el ahorro, “nos están mandado una señal de castigo”

“Acaso el niño se va a acostar sin el aire acondicionado, acaso el adulto mayor que requiere su abanico, lo va a dejar de encender con estas temperaturas que le puede dar un infarto de miocardio”, sostuvo.

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Superservicios anuncia vigilancia

La Superservicios indicó que mantiene la vigilancia estricta sobre la aplicación del programa por parte de los comercializadores. Cabe recordar que desde el primero de septiembre la resolución tuvo una aplicación pedagógica.

Según la CREG, a los usuarios que reduzcan su consumo mensual en más de un 10 % frente a su meta individual, se les reconocerá un beneficio como saldo a favor en su factura, al cierre del programa.