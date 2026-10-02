Posible alineación titular de Colombia para el amistoso HOY ante Paraguay: habría varias sorpresas

La Selección Colombia afronta este viernes su segundo partido post Mundial, luego de haber empatado 1-1 contra México en Baltimore el pasado sábado 26 de septiembre con gol de Luis Suárez. La Tricolor se mudó a New Jersey y allí se medirá ante Paraguay, que venció 3-0 a Bolivia en su encuentro más reciente.

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Ante el conjunto Guaraní, el combinado nacional tiene la oportunidad de probar variantes en cuanto a sus jugadores y mostrar un fútbol diferente al que dejó ante México, donde incluso el propio Lorenzo reconoció que fueron superados en varios tramos del mismo.

“Mejorar varias cosas, la construcción del juego, jugar más rápido, no dejarse presionar, la terminación de las jugadas porque de pronto cuando teníamos ventaja le dimos tiempo a México para que se reorganice”, dijo en la rueda de prensa previa a Paraguay, revelando que vio varias veces el juego ante los Aztecas.

Posible XI titular de Colombia vs. Paraguay

El equipo que salió en la alineación titular ante México fue uno muy conservador y sin sorpresas, integrado por: Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Gustavo Puerta, Kevin Castaño; Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez.

Los hinchas quieren ver a jugadores nuevos, pero lo más seguro es que sea un equipo mixto. Eso sí, según las propias palabras de Lorenzo, son posibles las modificaciones, comenzando por el arquero.

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“Sí, seguramente haré algunos cambios, vamos a ver, estamos en eso. Todavía no di el equipo a los jugadores. Puede ser que cambie el arquero, quiero ver a los 3 si es posible. Es muy probable que en esa posición sea uno de los cambios”, manifestó al respecto.

En ese orden de ideas, se espera que Kevin Mier salga como el arquero titular, regresando a la formación inicial desde aquel 3-6 de la Tricolor ante Venezuela en el último juego de la Eliminatoria al Mundial en septiembre de 2025.

La pareja de centrales sería la misma que ha fortalecido Lorenzo: Davinson Sánchez y Jhon Lucumí, mientras que el único cambio en la línea defensiva sería el lateral derecho, siendo Edier Ocampo quien tome el lugar de Daniel Muñoz. Álvaro Angulo volvería a ocupar el lateral izquierdo.

En la zona de volantes también habría un solo cambio: el ingreso de Jhon Solís por Kevin Castaño. Richard Ríos y Gustavo Puerta volverían a ser inicialistas.

Jhon Arias comenzaría nuevamente con el ‘10′ en la espalda y recostado por el sector izquierdo, mientras que Yaser Asprilla sería titular por la derecha. Una de la grandes novedades sería el ingreso como titular de Kevin Viveros, quien debutó ante México con la absoluta y esta vez reemplazaría a Luis Suárez desde el comienzo.

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XI posible de Colombia: Kevin Mier; Edier Ocampo, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Jhon Solís; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Kevin Viveros.

A qué hora juega Colombia contra Paraguay

El encuentro tendrá lugar este viernes 2 de octubre desde las 7:00 p.m. (hora de Colombia) en Harrison, New Jersey, en el Red Bull Arena.

Posteriormente, el combinado nacional partirá a Miami para medirse contra Perú el martes en el NU Bank Stadium desde las 6:45 p.m.