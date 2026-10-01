Lorenzo: “Nunca hubo una relación mala entre el hincha y la Selección... La gente nos agradece”

La Selección Colombia se alista para una nueva participación en la vigente fecha FIFA. El cuadro nacional se enfrentará con la Paraguay de Gustavo Alfaro en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, duelo programado para el viernes 2 de octubre desde las 7 de la noche.

Se trata de la segunda salida del equipo colombiano, luego de lo que fue el empate 1-1 con México en Baltimore.

¿Colombia tendrá cambios en el once titular para el partido ante Paraguay?

En la previa del encuentro frente a los paraguayos, Néstor Lorenzo confirmó en conferencia de prensa que realizará algunos cambios en el once titular, especialmente en portería, y se refirió al aporte que le han dado los jóvenes a la nómina. Además de los aspectos a mejorar de cara al futuro.

“A los jóvenes los veo bien, con una capacidad de captación de conceptos importante y rápida. Hay un gran grupo que nos conoce y sabe cómo trabajamos, entonces es más fácil entender nuestras maneras. Pero los que vienen por primera vez, se adaptaron muy bien, su actitud es maravillosa, vemos cosas lindas en jugadores jóvenes que nos ilusionan. Seguramente haré algunos cambios (en el once titular)”, apuntó.

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Más a detalle, el DT advirtió que seguramente Álvaro Montero no sea titular nuevamente, debido a que “quiero ver jugando a los tres arqueros”. “Es muy probable que en esa posición haya cambios”, complementó.

Por otro lado, en cuanto a estrellas en ascenso como Juan Manuel Rengifo o Matías Orozco, Lorenzo sentenció que están haciendo la fila, “así como les pasó a Juanfer y a James, que esperaron y jugaron”.

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“Nunca hubo una relación mala entre el hincha y la Selección”

Cambiando de tema, Néstor Lorenzo reconoció que la relación entre los aficionados y la Selección Colombia nunca ha sido “mala”. Todo lo contrario, luego del Mundial, según confesó, el equipo recibió un sinfín de agradecimientos por “las ilusiones que generamos, las actuaciones y la entrega que dimos”.

“Ando por la calle en Bogotá y la gente le agradece a la Selección, no a mí, todas las ilusiones que generamos, las actuaciones y la entrega que dimos en el Mundial”, comenzó diciendo.

Y amplió: “Creo que nunca hubo una relación mala entre el hincha y la Selección, siempre se le valoró el esfuerzo, la actitud y el fútbol que desplegó”.

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Incluso, Lorenzo relató que “hasta el cuarto partido, los técnicos campeones del mundo nos mostraban como favoritos”, lo cual es una muestra del nivel demostrado. Si bien ”merecimos ganar" la serie ante Suiza, la derrotá pasó porque “el fútbol eligió a otro equipo y eso lo tenemos que aceptar”.

“No hubo crisis, nada de eso... No siempre gana el mejor y Suiza fue un gran rival”, concluyó.

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