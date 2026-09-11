Golpe para Colombia en el Mundial de Ciclismo: Egan Bernal será baja y este será su reemplazo

La Federación Colombiana de Ciclismo había anunciado a principios de septiembre la nómina con la cual afrontarían el Mundial, el cual tendrá lugar en Montreal, Canadá, entre el 20 y 27 de septiembre. Este último día se disputará la prueba de ruta élite masculina, en la que la delegación nacional tiene sus principales aspiraciones.

La nómina era liderada por Nairo Quitana y Egan Bernal, además de Harold Tejada, Santiago Buitrago, Brandon Rivera, Sergio Higuita y Walter Vargas. No obstante, el zipaquireño no será parte del equipo debido a un percance físico del cual no se alcanza a recuperar.

¿Qué le pasó a Egan Bernal?

La última competencia que corrió el campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 fue justamente el Tour en julio, en el que terminó en el puesto 20 en la clasificación. Desde entonces, el colombiano se ha venido preparando en el país para afrontar el último gran reto del año: el Mundial de Ciclismo, pero finalmente no podrá hacer parte.

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Según informó la Federación Colombiana de Ciclismo, Bernal “no podrá participar en el Campeonato Mundial debido a una sobrecarga muscular, situación que le impide afrontar en óptimas condiciones la competencia mundialista”, se lee en el comunicado.

¿Quién reemplazará a Egan Bernal?

Se trata de Wilmar Paredes, de 30 años, y quien corre para el Team Medellín. El antioqueño ha tenido una temporada destacada, teniendo una actuación sobresaliente en la Vuelta a Colombia 2026, ya que ganó 4 etapas. Además, ganó la Vuelta a Sao Paulo, la Clásica de Azuero en Panamá y Tour de Beauce en Canadá.

“Su regularidad, capacidad para afrontar recorridos exigentes y el nivel mostrado durante el año le permiten recibir el llamado del seleccionador nacional David Vargas, para representar a Colombia en la máxima cita del calendario internacional de ruta”, describe la FCC.

Vale la pena mencionar que el Mundial de Ciclismo será la última carrera de Nairo Quintana, pues pondrá fin a su carrera profesional.

El último ciclista masculino en ganar una medalla de oro en la categoría élite para Colombia en un Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta fue Santiago Botero en 2002.

Wilmar Paredes / FCC Ampliar Wilmar Paredes / FCC Cerrar







